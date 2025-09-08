Tiesībsarga amata vienīgā kandidāte Karina Palkova var rēķināties ar stabilu balsu vairākumu
Par Rīgas Stradiņa universitātes profesores, advokātes Karinas Palkovas apstiprināšanu tiesībsarga amatā Saeimas deputāti varētu lemt nākamajā ceturtdienā, 18.septembrī.
Pirms Saeimas balsojuma par Palkovas apstiprināšanu tiesībsarga amatā jautājums par viņas kandidatūru skatāms Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā.
Palkova ir vienīgā kandidāte uz tiesībsarga amatu - kandidātus varēja izvirzīt līdz 4.septembrim, bet citi pretendenti pieteikti netika.
Jau ziņots, ka Palkovas apstiprināšanu tiesībsarga amatā pašlaik sola atbalstīt koalīciju veidojošās partijas un arī opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS).
"Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics pavēstīja, ka frakcijas deputāti vienbalsīgi nolēmuši atbalstīt Palkovas iecelšanu amatā. Pilnu Saeimas frakcijas atbalstu Palkovai iepriekš pauduši arī "Progresīvie". Arī Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas deputātu frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA pavēstījis, ka frakcija gatava balsot par Palkovu tiesībsarga amatā. Tieši ZZS pieteica Palkovu šim amatam.
Tāpat rīkoties plāno arī opozīcijā esošais AS. Kā pastāstīja AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, Palkovai ir "absolūts atbalsts", reizē paužot cerību, ka viņai izdosies gūt Saeimas vairākuma atbalstu.
Līdz ar to Palkovai vajadzētu savākt stabilu balsu vairākumu, lai tiktu apstiprināta amatā.
Palkova ir zvērināta advokāte, kura specializējas medicīnas tiesībās. Viņa ir arī RSU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un vadošā pētniece. Palkova strādā arī kā veselības ministra ārštata padomniece ārstu un pacientu tiesību jautājumos.
Viņa iepriekš ir bijusi Jūrmalas domes Sabiedriskās padomes vadītāja. Padomes mērķis ir sekmēt nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā.
Palkova iepriekš norādīja, ka būtu jāpārskata tiesībsarga un Tiesībsarga biroja uzdevumi un struktūra.
Runājot par prioritātēm tiesībsarga amatā, Palkova teica, ka viena no galvenajām ir atjaunot tiesībsarga reputāciju. Viņa pieļāva, ka iepriekš tiesībsargs nav pilnā mērā pildījis tam uzticētos pienākumus, līdz ar to arī uzticēšanās no sabiedrības puses nav augstākajā līmenī.
Tāpat RSU profesore norādīja, ka būtu jāpārskata tiesībsarga uzdevumi un struktūra. Pēc Palkovas paustā, tiesībsarga darbība ir jāpadara efektīvāka. Viņa atzīmēja, ka patlaban būtu jāliek citi akcenti.
Taujāta, vai viņa ir bijusi saistīta ar partiju "Vienotība", RSU profesore norādīja, ka viņa bijusi saistīta ar politisko spēku "Sabiedrība citai politikai", kas, apvienojoties ar partiju "Jaunais laiks" un "Pilsoniskā savienība", kļuva par "Vienotību". Palkova uzsvēra, ka no partijas aizgājusi un vairāk nekā desmit gadus viņa nestrādā aktīvajā politikā.
Jaunas kandidatūras tiesībsarga amatam bija jāizvirza, jo Saeima no amata atbrīvoja tiesībsargu Juri Jansonu, kurš pats bija lēmis atkāpties no amata.
Saskaņā ar likumu tiesībsargu amatā apstiprina Saeima pēc ne mazāk kā desmit deputātu ierosinājuma, un tiesībsarga pilnvaru termiņš ir pieci gadi.
Patlaban gan Saeimā tiek vērtētas likuma izmaiņas, kas tiesības izvirzīt tiesībsarga kandidātu paredzētu arī Valsts prezidentam. Grozījumi gan vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.
Pēc Jansona atbrīvošanas no amata Tiesībsarga birojs darbu turpina tiesībsarga vietnieces Inetas Piļānes vadībā.