"Mēs dzīvojam tādos laikos, kad nedrīkst atslābt!" NMPD darbiniece ukrainiete latviešu valodā pateicas Latvijai par atbalstu
Šodien, 24. februārī, kad aprit četri gadi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) publicējis emocionālu video, kurā redzama Ukrainas pilsones Olhas uzruna latviešu valodā. Olha ir NMPD darbiniece, kura ikdienā palīdz glābt cilvēku dzīvības, strādājot kopā ar Latvijas brigādēm.
Savā video Olha izsaka pateicību Latvijas iedzīvotājiem par atbalstu Ukrainai un uzsver pirmās palīdzības nozīmi: “Zinot par to, kāda tagad Ukrainai situācija un zinot, ka nekas nebeidzas, tikai turpinās, es gribētu pateikt sabiedrībai, ka katram cilvēkam jābūt gatavam. Katram cilvēkam jāmāk sniegt pirmo palīdzību, lai, pirmkārt, varētu palīdzēt sev, palīdzēt tuvajiem cilvēkiem. Mēs dzīvojam tādos laikos, kad nedrīkst atslābt, tiešām jābūt gatavam, jo nekad nezinām, kas notiks nākamajā brīdī, nākamajā dienā.”
Viņa arī pateicas Latvijai par sniegto atbalstu un norāda, cik svarīga ir pleca sajūta šajos smagos laikos: “Es arī gribētu pateikt Latvijai lielu paldies par atbalstu. Liels paldies tiem cilvēkiem, kuri palīdzēja un turpina to darīt. Mēs to ļoti novērtējam. Paldies no visiem ukraiņiem un paldies par pleca sajūtu.”
NMPD pievienoja ierakstam arī vēstījumu: “Mēs to teicām pirmajā kara dienā un darām arī šodien – esam un būsim kopā ar Ukrainu.” Tāpat tiek atzīmēts, ka NMPD komandā ir vairāki kolēģi no Ukrainas, kuri ikdienā strādā kopā ar Latvijas brigādēm, tostarp arī Olha.
NMPD darbiniece Olha ar savu uzrunu ne tikai izsaka pateicību, bet arī mudina ikvienu būt gatavam palīdzēt un apgūt pirmo palīdzību, jo, kā viņa norāda, “nekad nezinām, kas notiks nākamajā brīdī”.