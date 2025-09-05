ĀCM ierobežošanai Cesvaines un Sarkaņu pagastos, un Cesvainē noteikta karantīnas aizsardzības zona
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ierobežošanai Madonas novada Cesvaines un Sarkaņu pagastos, un Cesvainē ap mājas cūku novietni, kurā konstatēts vīruss, noteikta karantīnas aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā, liecina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) publicētais rīkojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Savukārt desmit kilometru rādiusā ap novietni Madonas novada Cesvaines, Liezēres, Aronas, Sarkaņu un Dzelzavas pagastos, kā arī Cesvainē noteikta karantīnas uzraudzības zona.
Uzraudzības un aizsardzības zonas paredz cūku transportēšanas ierobežojumus, higiēnas prasības novietnēm, transportlīdzekļiem un personām, kā arī cūkgaļas produktu izplatības ierobežojumus.
PVD informē, ka karantīnas laikā aizsardzības zonā cūku turētājiem vai īpašniekiem vismaz 15 dienas kopš rīkojuma stāšanās spēkā aizliegts pārvietot cūkas, tostarp ar transportlīdzekļiem, pa valsts, pašvaldības un privātiem ceļiem no aizsardzības zonā esošām novietnēm. Pēc šī perioda aizsardzības zonā cūku turētājiem vai īpašniekiem būs jāievēro uzraudzības zonā noteiktās prasības, kamēr tās būs spēkā.
Tāpat karantīnas laikā uzraudzības zonā cūku turētājiem vai īpašniekiem vismaz 30 dienas aizliegts pārvietot cūkas, tostarp ar transportlīdzekļiem, pa valsts un privātiem ceļiem no uzraudzības zonā esošajiem novietnēm.
Karantīnas un aizsardzības zonās cūkas drīkst pārvietot cūku novietnes robežās pa palīgceļiem, tranzītā pa autoceļiem vai dzelzceļu bez transportlīdzekļa apstāšanās un cūku kravas izkraušanas, kā arī no ārpus aizsardzības vai uzraudzības zonas esošas novietnes uz zonās esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju.
Dienestā atzīmē, ka transportlīdzekļa īpašniekiem pēc katra pārvadājuma nekavējoties ir jāveic transportlīdzekļu, ekipējuma, kuru izmanto dzīvnieku pārvadāšanai, piesārņoto materiālu, tostarp dzīvnieku līķu, dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu, savvaļas cūku medību trofeju, dzīvnieku barības, mēslu, vircas un pakaišu dezinfekciju, veicot arī attiecīgus ierakstus dezinfekcijas žurnālā.
Tāpat transportlīdzekļa īpašniekiem jānodrošina, ka transportlīdzeklis, kas tiek izmantots cūku pārvadāšanai, izbrauc no aizsardzības vai uzraudzības zonas tikai pēc transportlīdzekļa iztīrīšanas, dezinfekcijas un rakstiskas atļaujas saņemšanas no PVD valsts veterinārā inspektora.
PVD pārstāvji arī min, ka lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem karantīnas laikā jāveic atbilstoši higiēnas pasākumi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos, personai, kuras rīcībā ir informācija par mirušu vai slimu cūku, nekavējoties ir jāziņo par to PVD, kā arī no aizsardzības vai uzraudzības zonā esošas novietnes aizliegts izvest cūku olšūnas, embrijus un kuiļu spermu.
Tāpat, ja vien nav saņemta PVD atļauja, personām ir aizliegts izvest svaigu savvaļas vai mājas cūku gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur savvaļas vai mājas cūku gaļu, kas iegūta aizsardzības vai uzraudzības zonā. Aizliegts arī bez PVD atļaujas laist pārtikas apritē svaigu mājas un savvaļas cūkas gaļu, kas iegūta aizsardzības vai uzraudzības zonā.
Jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj aizsardzības vai uzraudzības zonā esošu novietni, kur tiek turētas cūkas, jāveic atbilstoši higiēnas pasākumi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos. Par visām personām, kas apmeklē novietni, jāglabā lietvedības pieraksti un jāuztur tie atjaunināti, kā arī pēc pieprasījuma tie jādara pieejami kompetentajai iestādei.
Tāpat aizliegts rīkot cūku sugas dzīvnieku izstādes, tirgu vai citus masu pasākumus, no aizsardzības vai uzraudzības zonas izvedot visu sugu dzīvnieku gaļu vai gaļas produktus, jānodrošina to izsekojamība, tostarp marķējums, identifikācija un pavaddokumenti, kā arī, ja nav saņemta PVD atļauja, aizliegts pārvietot mājas cūku un savvaļas cūku izcelsmes blakusproduktus, tostarp kūtsmēslus, izlietotus pakaišus, ādas un sarus.
Jau ziņots, ka septembra sākumā ĀCM uzliesmojums konstatēts Madonas novada Cesvaines pagastā mājas cūku novietnē ar 41 cūku.
Šogad Latvijā līdz šim reģistrēti kopumā deviņi ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs, kurās ir kopumā vairāk nekā 28 000 cūku. Savukārt pērn Latvijā visa gada laikā slimība tika konstatēta septiņās saimniecībās ar kopumā 595 mājas cūkām.
Lielākais ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē šogad konstatēts Ogres novada Lauberes pagastā "Baltic Pork" cūku novietnē ar gandrīz 23 200 cūku. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.
Savukārt mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1008 mežacūkām 27 novadu 157 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 719 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā - 1048, 2016.gadā - 1146, 2017.gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020.gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022.gadā - 1274 mežacūkām, 2023.gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā - 1433 mežacūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.