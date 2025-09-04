No amata atbrīvots "Rīgas siltuma" valdes priekšsēdētājs Pētersons
AS "Rīgas Siltums" padome izteikusi neuzticību valdes priekšsēdētājam Ilvaram Pētersonam par proaktīvas rīcības trūkumu tarifa sagatavošanas un apstiprināšanas procesa gaitā, liecina uzņēmuma ieraksts tviterī.
Pētersons no amata atsaukts no šodienas. Padome skaidro, ka tikai pēc jautājuma aktualizēšanas publiskajā telpā, kā arī aktīvas uzņēmuma padomes un akcionāru iesaistes rezultātā tika veiktas izmaiņas un panākts tarifa pieauguma samazinājums.
Ekonomikas ministrija (EM) rosinās atbrīvot AS "Rīgas siltums" padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, liecina ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) paziņojums sociālajos tīklos.
Politiķis informē, ka EM aicinās Rīgas domi sasaukt "Rīgas siltuma" akcionāru sapulci, kurā rosinās atbrīvot no amata "Rīgas siltuma" padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem, šos amatus ieņem Jevgenijs Belezjaks un Gatis Sniedziņš.
Politiķis paziņojis, ka "Rīgas siltuma" padomei un tās vadībai "jāuzņemas atbildība par uzņēmuma darbu", tomēr nav precizējis, tieši par ko uzņēmuma padome būtu atbrīvojama.
Šovasar lielāka uzmanība un kritika bijusi pievērsta "Rīgas siltuma" plāniem rudenī celt siltuma tarifus galvaspilsētā. "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs no šī gada 1. oktobra pieaugs par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par megavatstundu (MWh), liecina EM publiskotā informācija.
Savukārt "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs bez korekcijas no šā gada 1.oktobra pieaugs par 4,1%, sasniedzot 80,96 eiro par MWh. SPRK ir apstiprinājusi minēto "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifu.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs, pēc kompānijā vēstītā, ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% - līdz 90,15 eiro par MWh. Šobrīd "Rīgas siltuma" siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 3,6 eiro apmērā par MWh ir 74,17 eiro par MWh.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 31. martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet AS "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.