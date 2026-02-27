Tome iemirdzas: atklāta “Tomes gaismas aleja”
Tomes centrā ar Ogres novada līdzdalības budžeta atbalstu ierīkota 160 metru gara, energoefektīva LED gaismu aleja, kas padara liepu aleju drošāku un piešķir pilsētai mājīgu noskaņu tumšajā laikā.
Kā informē Ogres novada pašvaldībā, projekta iesniedzēji ir biedrība “Tomes laši”, savukārt ideja par liepu alejas izgaismošanu radās vienā no Tomes pagasta iedzīvotāju padomes sēdēm, iedzīvotājiem aktualizējot drošības jautājumu Tomes centrā.
Tomes centra sirdī slejas liepu aleja, kura savieno nozīmīgus punktus – Tomes tautas namu, bērnu rotaļu laukumu, Tomes dienas centru. Ik dienu pa šo posmu dodas gājēji un brauc autovadītāji, jo gar aleju iet vietējais ceļš. Līdz šim starp esošajiem apgaismojuma stabiem bija tumšs posms, kas īpaši vakaros un ziemā raisīja nedrošību.
Projekta ietvaros liepu alejā ierīkots dekoratīvs, energoefektīvs apgaismojums – silti baltas LED gaismas virtenes, kas izvietotas no viena koka uz otru pāri alejai, veidojot nepārtrauktu gaismas joslu aptuveni 160 metru garā posmā. Ieklausoties iedzīvotājos un izmantojot līdzdalības budžeta sniegtās iespējas, liepu aleja jau šobrīd ir kļuvusi par drošāku un patīkamāku vidi ikdienas pastaigām tumšajā diennakts laikā, vienlaikus piešķirot Tomes centram mājīgu noskaņu.
Biedrība “Tomes laši” pateicas Ogres novada pašvaldībai un Tomes pagasta pārvaldei par atbalstu un veiksmīgu sadarbību projekta īstenošanā, kā arī visiem iedzīvotājiem, kuri nobalsoja par šīs idejas īstenošanu.