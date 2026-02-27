Bez maksas iespējams noskatīties nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" filmu izlasi
Nacionālo Kino centra (NKC) vietnē www.filmas.lv no 27. februāra līdz 1. martam bez maksas var skatīties 12 kinodarbus divos tematiskos blokos – septiņas pirms gada apbalvotās "Lielā Kristapa" labākās filmas un īpašu izlasi no kinodarbiem, kuros piedalījies "Lielā Kristapa" Mūža ieguldījuma balvas laureāts, kaskadieris Uldis Veispals.
Lielā Kristapa norises laikā portāls filmas.lv sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu savienību dod iespēju atsaukt atmiņā iepriekšējā gada labākās filmas, un arī šogad festivāla izlasē apskatāmi darbi, kas pirms gada tika apbalvoti katrs savā filmu kategorijā – labākā pilnmetrāžas spēlfilma Marijas klusums (režisors Dāvis Sīmanis), labākā īsmetrāžas spēlfilma "Tukšuma aicinājums" (režisors Jānis Ābele, kurš šogad būs arī Lielā Kristapa noslēguma ceremonijas režisors), labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma "Podnieks par Podnieku". Laika liecinieks (režisores Anna Viduleja un Antra Cilinska), labākā īsmetrāžas dokumentālā filma "Caur bērna acīm" (no LTV cikla Latvijas kods, režisore Gerda Jirgena), labākā daudzsēriju filma "Dumpis" (režisors Andrejs Ēķis), labākā debijas filma "Mani 80 pavasari" (režisore Agnese Laizāne) un labākā studentu filma "Luna" (režisore Amanda Grīnberga, LKA Nacionālā Filmu skola).
Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps par mūža ieguldījumu šogad saņem Uldis Veispals – profesionālās kaskadieru kustības aizsācējs Latvijā un Baltijā, pirmās Rīgas kinostudijas kaskadieru grupas dibinātājs (1975) un vadītājs, daudzu kaskadieru darbu inscenētājs un pedagogs, filmējies vairākos simtos kinofilmu un televīzijas projektu Latvijā un pasaulē.
Īpašajai portāla filmas.lv izlasei izvēlētas divas režisora Aloiza Brenča kriminālfilmas – "Liekam būt" (1976) un "Dāvanas pa telefonu" (1977), kurās kaskadieru grupas darbs novērtējams kā īpaši iespaidīgs; režisora Ērika Lāča spēlfilma "Zem apgāztā mēness" (1977), kurā Uldim Veispalam ir epizodiska loma ar līgavas zagšanu un auto vadīšanu ekstrēmos apstākļos, un divi dokumentāli īsformāta darbi – kinožurnāla "Padomju Latvija 28 / 1977" sižets par Rīgas kinostudijas kaskadieru grupas pirmajiem gadiem un Jura Podnieka dokumentālā īsfilma "Puikas, zirgos!" (1979) kas stāsta par moderno pieccīņu – sporta veidu, kas bijis arī Ulda Veispala profesionālās dzīves pamatā.
Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps kolekciju portālā filmas.lv veidojis NKC sadarbībā ar Latvijas Nacionālā arhīva Kinofotofonodokumentu arhīvu un Latvijas Sabiedrisko mediju / Latvijas Televīziju, tehniski nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).
Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps pasākumus rīko Latvijas Kinematogrāfistu savienība sadarbībā ar NKC un LR Kultūras ministriju, informācija par norisēm pieejama mājaslapā lielaiskristaps.lv. Lielā Kristapa klātienes pasākumi sākās jau 12. februārī, noslēguma ceremonija un šāgada balvu pasniegšana – 1. martā Rīgas Kongresu namā un Latvijas Sabiedriskā medija tiešraidē.