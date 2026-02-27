Valdemārpili vadīs agronome Solveiga Stalidzāne
Talsu novada dome par Valdemārpils apvienības pārvaldes vadītāju no 1. aprīļa apstiprinājusi Solveigu Stalidzāni. Pieredzējusī agronome un pedagoģe kā prioritātes nosaukusi budžeta iepazīšanu un inovāciju ieviešanu pārvaldē.
26. februāra Talsu novada pašvaldības domes sēdē tika skatīts lēmumprojekts par Valdemārpils apvienības pārvaldes vadītājas iecelšanu amatā. Lemts, ka šo amatu no 1. aprīļa ieņems Solveiga Stalidzāne. S. Stalidzānes kandidatūru šim amatam domes deputāti atbalstīja ar 16 balsīm.
20. janvārī tika izsludināts konkurss uz Valdemārpils apvienības pārvaldes vadītāja amatu, kurā pieteicās astoņi pretendenti. Saskaņā ar Valdemārpils apvienības pārvaldes vadītāja amata atklātā konkursa pretendentu atlases un izvērtēšanas komisijas 11. februāra lēmumu, S. Stalidzāne tika ieteikta iecelšanai amatā. 15. februārī S. Stalidzāne iesniedza rakstisku piekrišanu ieņemt Valdemārpils apvienības pārvaldes vadītāja amatu.
S. Stalidzāne ir agronome un pedagoģe ar ilgstošu pieredzi sabiedriskajā darbā, tai skaitā savulaik vadot Laidzes pagasta pārvaldi. Kā pirmos darbus viņa minēja iepazīšanos ar apvienības pārvaldes budžetu un iespējām, kā arī jaunu inovāciju ieviešanu pārvaldes darbā.
Talsu novada pašvaldība jaunajai Valdemārpils apvienības vadītājai novēl veiksmīgu darba sākumu un panākumus, uzņemoties jaunos amata pienākumus.