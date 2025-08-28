Paplašināts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas ir obligāti jāizmeklē uz ĀCM
Paplašināts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Turpmāk laboratoriski būs jāizmeklē arī mežacūkas, kuras nomedītas Augšdaugavas novada Dubnas pagastā, Dienvidkurzemes novada Kalvenes pagastā, Kuldīgas novada Rudbāržu pagastā un Smiltenes novada Brantu, Drustu un Launkalnes pagastos.
Tādējādi turpmāk nomedītās mežacūkas obligāti būs jāizmeklē 30 novadu un sešu pilsētu teritorijās.
Šogad Latvijā mežacūku populācijā ĀCM ir konstatēts 988 mežacūkām 27 novadu 156 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 699 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā - 1048, 2016.gadā - 1146, 2017.gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020.gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022.gadā - 1274 mežacūkām, 2023.gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā - 1433 mežacūkām.
Tāpat šogad Latvijā reģistrēti septiņi ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.
Vīruss 2025.gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, kā arī mājas cūku novietnē ar trim cūkām Mārupes novada Babītes pagastā.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.