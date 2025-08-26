Piektdien atklās Uzvaras parka aktīvās atpūtas un sporta zonu
Piektdien, 29. augustā, plkst.12 Rīgā plānota Uzvaras parka aktīvās un sporta zonas jeb 2.kārtas atklāšana, informēja Rīgas domē.
Pašvaldībā norāda, ka parks veidots atbilstoši mūsdienu prasībām - rotaļu, sporta un atpūtas elementi izvietoti pēc brīvi izvietota principa parka zālienos un zem esošiem kokiem, iekļaujoties ainavā.
Šajā Uzvaras parka daļā atrodas vairāki bērnu laukumi. Piemēram, lielmēroga koka un tīklu kāpelēšanas laukums ar garu šķēršļu joslu un ūdens izziņas laukums bērniem ar Latvijas dolomīta un granīta akmeņiem.
Ūdens laukums ir aprīkots ar speciālām ūdens iekārtām, kas ļauj bērniem eksperimentēt ar ūdeni - sūknēt to ar rokām, virzīt plūsmas, darbināt dzirnavas un vērot ūdens kustību. Bērni var būvēt savas "upes" un "ūdenskritumus".
Aktīvajā zonā atrodas veloparks ar atšķirīga pielietojuma velo trasēm. Asfalta velotrase jeb pump track pielāgota dažāda vecuma un braukšanas līmeņa braucējiem ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēļiem un arī skrejriteņiem.
Starta parka trases zonā izvietoti četri elementi, kas izgatavoti un paredzēti šķēršļu pārvarēšanas prasmju apgūšanai.
Trases vienkāršā reljefa un zemo elementu dēļ to iespējams apmeklēt arī cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī braucējiem ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēļiem un arī skrejriteņiem.
Tāpat ierīkota trase velobraucējiem, kas attīsta velobraukšanas prasmes no pašiem pamatiem un māca pārvarēt pilsētvidē sastopamus šķēršļus, kā arī sagatavo braucējus neierastām situācijām, kas var rasties atrodoties satiksmē.
Parka agrākā saimniecības teritorija pārveidota par ārtelpas fitnesa laukumu ar 11 dažādām muskuļu grupām paredzētiem ārtelpas trenažieriem ar maināmām slodzēm. Divi no tiem paredzēti cilvēkiem ratiņkrēslos.
Šajā zonā saglabāti augi - dažādas tūjas, piparmētru dobe un veca ābele.