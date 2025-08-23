Rīgas domes deputāts Brēmanis deklarējis sešus nekustamos īpašumus
Jaunajam Rīgas domes deputātam Rūdolfam Brēmanim (SV/AJ) pieder kopumā seši nekustamie īpašumi dažādās Latvijas vietās, liecina Brēmaņa amatpersonas deklarācija, kas iesniegta, stājoties amatā.
Rīgā Brēmanim pieder dzīvoklis, zeme, kā arī vēl viens nekustamais īpašums. Tāpat viņam pieder zeme Drabešu pagastā un Salas pagastā, kā arī nekustamais īpašums Vecumnieku pagastā.
Savukārt Brēmaņa valdījumā ir 2015. izlaides gada automašīna "Mercedes Benz G359 Blutec". Brēmanis deklarējis arī sev piederošus ieguldījumu fondus kopumā 573 eiro vērtībā.
Skaidrā naudā viņš glabājot 15 000 eiro un 8000 ASV dolārus (6865 eiro). Brēmanis deklarējis trīs izsniegtus aizdevumus, kuru summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas - 20 000 eiro, 30 000 eiro un 36 000 eiro apmērā.
Kā liecina deklarācija, Brēmanis ir valdes priekšsēdētājs SIA "Middle East Latvia Holding", kā arī valdes loceklis SIA "Attīstības aģentūra Imperium", partijā "Apvienība jaunlatvieši" un biedrībā "Vēstures entuziastu klubs". Viņam pieder arī IK "Bremis".
Jau vēstīts, ka Brēmanis ir apsūdzēts krimināllietā, kurā viņu tiesā par Latvijas valstij piederošu 102 721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos.
Prokuratūra iepriekš tiesai nosūtīja krimināllietu apsūdzībā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī krāpšanu un piesavināšanos lielā apmērā, par ko tiek apsūdzēta Latvijas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) amatpersona, aģentūru LETA informēja prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.
Apsūdzētais, būdams valsts amatpersona ar tiesībām rīkoties ar finanšu līdzekļiem vēstniecības bankas kontā un kā Ārlietu ministrijas darbinieks, laika posmā no 2013. līdz 2016. gadam kopsummā izkrāpa un piesavinājās Latvijai piederošus finanšu līdzekļus vairāk nekā 102 721 eiro apmērā, uzskata prokuratūra. Savas noziedzīgās darbības viņš veica, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, rīkojoties pretēji tā uzdevumiem un interesēm.
Ārlietu ministrijā aģentūrai LETA iepriekš apstiprināja, ka darba attiecības ar Brēmani izbeigtas 2017. gada 31. janvārī, savstarpēji vienojoties.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Brēmanis kā pilnvarotais lietvedis savulaik vadīja Latvijas vēstniecību AAE Abū Dabī. Brēmanis arī bija Latvijas pastāvīgais pārstāvis Starptautiskajā atjaunojamo energoresursu aģentūrā. Tāpat viņš strādājis par Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītāju, Latvijas vēstniecības ASV otro sekretāru, kā arī Ārlietu ministrijas politisko un attīstības padomnieku Afganistānā.
Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" iepriekš ziņoja, ka bijušā Latvijas vēstniecības pilnvarotā lietveža AAE visplašāk atspoguļotais veikums bija viņa sarīkotās vakariņas 2017. gadā Dubaijā. Brēmanim izdevās sasēdināt pie viena galda toreizējo Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, kādu šeihu un uzņēmēju Aināru Šleseru, prezidentam it kā par to iepriekš neko nezinot.
"Es varu teikt tikai to, ka ministrija pieņēma lēmumu [par darba attiecību pārtraukšanu], balsoties uz pietiekami nopietnu informāciju, kas mums tika nodota un kas bija arī mūsu rīcībā, bet sīkāk komentēt es neko nevēlētos tāpēc, ka ir vesela rinda jautājumu, kas tālāk tiek risināti," raidījumam savulaik apliecināja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).
Atsaucoties uz Uzņēmuma reģistra informāciju, "de facto" vēstīja, ka Valsts drošības dienests 2018. gada decembrī nolēmis uzlikt arestu Brēmaņa kā tobrīd aizdomās turētā mantai. Vēlāk arī stājies spēkā arests viņam piederošā uzņēmuma "Middle East Latvia Holding" kapitāldaļām.