"Gribu palīdzēt bēgļiem" aktīviste Ieva Raubiško saņem sabiedriskos darbus par migrantu grupas nelikumīgu ievešanu. Apsūdzība prasīja cietumsodu
Latgales rajona tiesa Rēzeknē trešdien piesprieda 200 stundu sabiedrisko darbu organizācijas "Gribu palīdzēt bēgļiem" darbiniecei Ievai Raubiško krimināllietā par tīšu nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai. Spriedums vēl nav stājies spēkā un to varēs pārsūdzēt.
Raubiško apsūdzēta par tīšu nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai. Viņa savu vainu neatzīst.
Prokurore tiesas debatēs lūdza piespriest Raubiško pusotra gada cietumsodu.
Organizācijā "Gribu palīdzēt bēgļiem" aģentūru LETA iepriekš informēja, ka 2023.gada janvārī Raubiško, saņemot atkārtotu lūgumu pēc palīdzības no vairākiem Sīrijas izcelsmes cilvēkiem, kas ilgstoši atradās pie Latvijas-Baltkrievijas robežas, vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Minētie cilvēki bija vairākkārt šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu ar mērķi lūgt patvērumu un tikuši novirzīti atpakaļ uz Baltkrievijas teritoriju.
Pēc tam, kad ECT bija lēmusi par pagaidu pasākumu ieviešanu attiecībā uz minētajiem patvēruma meklētājiem - viņu neizraidīšanu no Latvijas teritorijas un nodrošināšanu ar pārtiku, ūdeni, apģērbu, medicīnisko palīdzību un pagaidu mājokli, Raubiško kopā ar "Gribu palīdzēt bēgļiem" biedru Egilu Grasmani devās uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, lai pārliecinātos, ka tiesas lēmums tiks izpildīts un Sīrijas pilsoņi saņems nepieciešamo humāno palīdzību.
Par šīm darbībām tika ierosināts kriminālprocess, un Raubiško vēlāk tika apsūdzēta par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai.
Raubiško norāda, ka viņa rīkojusies, lai glābtu dzīvības, un ka palīdzība patvēruma meklētājiem nav noziegums. Sastopot minētos cilvēkus, Raubiško un Grasmanis esot sazinājušies ar Valsts robežsardzi un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai novērstu draudus cilvēku veselībai un informētu atbildīgās iestādes par viņu atrašanos Latvijas teritorijā.
Savukārt prokuratūras skatījumā, Raubiško ECT iesniegusi apzināti nepatiesu informāciju par Sīrijas pilsoņu grupu, kas nelegāli ieradusies Latvijā.
Kā norādījusi apsūdzība, 2023.gada 11.janvārī sarakstē ar Sīrijas pilsoni Raubiško devusi norādījumus Sīrijas pilsoņu grupai nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu, lai varētu paziņot, ka viņi atrodas Latvijas jurisdikcijā, un šādi radītu pamatu ECT pagaidu noregulējuma saņemšanai.
Izpildot Raubiško dotos norādījumus, sīriete un četri viņas tautieši, pret kuriem kriminālprocess izdalīts citā lietvedībā, 11.janvārī tīši nelikumīgi šķērsojuši robežu Robežnieku pagastā, norādījusi apsūdzība.
Pēc fotogrāfiju uzņemšanas Latvijā un to nosūtīšanas Raubiško, sīrieši atbilstoši Raubiško dotajiem norādījumiem, atgriezušies Baltkrievijas teritorijā gaidīt ECT nolēmumu par pagaidu aizsardzības pasākumu noteikšanu.
Prokuratūras vērtējumā, 2023.gada 11.janvārī Raubiško iesniedza ECT apzināti nepatiesu informāciju par Sīrijas pilsoņu grupas atrašanos Latvijas jurisdikcijā, apzinoties, ka informācijas iesniegšanas brīdī šīs personas jau ir atstājušas Latviju un atrodas Baltkrievijas teritorijā.