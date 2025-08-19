Jūlijā Liepājas slimnīcā pasaulē nākuši visvairāk jaundzimušo šajā gadā - 58 mazuļi
Jūlijā pārspēts Liepājas Reģionālās slimnīcas (LRS) šogad slimnīcā piedzimušo bērnu skaita rekords: pasaulē nākuši 58 jaundzimušie - 34 puikas un 24 meitenītes. Līdz šim 2025. gadā augstākais dzimušo skaits slimnīcā bija martā, kad piedzima 57 bērni.
Liepājā un tās apkārtnē turpinās stabils jaudzimušo pieaugums. Liepājas Dzemdību nodaļā šī gada 400. bērniņš nāca pasaulē 12. augustā plkst. 03.35, kad kādā liepājnieku ģimenē piedzimusi dēliņš. Bet 300 bērniņš piedzima jūnija vidū.
Vairākiem Liepājā reģistrētajiem bērniem vecāki devuši divus vārdus, piemēram, Arens Eidans, Džozefīne Senī, Kate Patrīcija un Adelīna Elīza. Populārākie vārdi jūlijā jaundzimušajiem bijuši Raiens – pie tāda vārda tikuši trīs zēni, savukārt pa divām meitenēm nesīs Amālijas, Gabrielas, Keitas un Sofijas vārdus. Novadā šogad jūlijā neviena jaundzimušā vārds neatkārtojas, bet diviem zēniem un vienai meitenei vecāki izvēlējušies divus vārdus.
Vasaras vidū dzimušos novadā reģistrētajos zēnus sauks Jānis Eliots, Ralfs, Lūkas, Klāvs, Miķelis, Krists, Teodors, Kristers, Silvestrs, Kristians Samuels, bet meitenēm izvēlēti tādi vārdi kā Kitija Keisija, Katrīna, Stefānija, Elza, Selīna, Līva, Letīcija, Viviņa, Patrīcija un Hanna.
Jāpiemin, ka gan no Liepājas, gan Dienvidkurzemes novada ģimenes par mazuļa dzimšanas vietu izvēlas arī Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļu. Šogad no dažādām novada vietām, īpaši no Aizputes apkaimes, Kuldīgas slimnīcā dzimis 21 mazulis, bet viens jaundzimušais nācis pasaulē liepājnieku ģimenē. Kopumā Kuldīgas slimnīcu par dzimšanas vietu izvēlējušies 31 Dienvidkurzemes novada un septiņi Liepājas bērni.
Dzimstības tendences Latvijā un Eiropā
Lai gan Liepājas un Dienvidkurzemes novada dzimstības dati šogad ir pozitīvi, kopējā situācija Latvijā un Eiropā joprojām ir izaicinoša. Kā liecina "Euronews" un "Eurostat" dati, 2024. gada dzimstības rādītāji Eiropā ir vieni no zemākajiem pēdējo desmit gadu laikā. Piemēram, Vācijā dzimstības koeficients ir zemākais kopš 1994. gada, bet Austrijā jaundzimušo skaits sasniedzis visu laiku zemāko līmeni – 77 238 bērni. Itālijā dzimstības koeficients ir tikai 1,18 bērni uz vienu sievieti, un iedzīvotāju skaits tur samazinās arī migrācijas dēļ.
Francijā dzimstības koeficients 2024. gadā bija 1,62 – zemākais kopš Pirmā pasaules kara beigām, bet Somijā un Zviedrijā dzimstība arī samazinās līdz vēsturiski zemiem līmeņiem. Šīs tendences liecina par nopietnām demogrāfiskām problēmām visā Eiropā.
Latvija, lai gan saskaras ar dzimstības samazināšanos, tomēr apsteidz savus Baltijas kaimiņus. 2024. gadā Latvijā dzimstības koeficients bija 1,36 bērni uz vienu sievieti, kamēr Igaunijā tas bija 1,31, bet Lietuvā tikai 1,18.