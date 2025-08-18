Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 959 mežacūkām
Āfrikas cūku mēris (ĀCM) pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 21 mežacūkai, kamēr nedēļu iepriekš vīruss tika konstatēts 12 mežacūkām, liecina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) publiskotā informācija.
Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta sešām mežacūkām Tukuma novadā, tostarp divām mežacūkām Sēmes pagastā, divām mežacūkām Smārdes pagastā, vienai mežacūkai Džūkstes pagastā un vienai mežacūkai Jaunsātu pagastā, kā arī piecām mežacūkām Valmieras novada Plāņu pagastā.
Vīruss pagājušajā nedēļā konstatēts arī trim mežacūkām Madonas novadā, tostarp divām mežacūkām Praulienas pagastā un vienai mežacūkai Ērgļu pagastā, divām mežacūkām Saldus novada Gaiķu pagastā, vienai mežacūkai Augšdaugavas novada Višķu pagastā, vienai mežacūkai Dienvidkurzemes novada Priekules pagastā, vienai mežacūkai Dobeles novada Vecauces pagastā, vienai mežacūkai Talsu novada Dundagas pagastā, kā arī vienai mežacūkai Jūrmalā.
Tādējādi mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 959 mežacūkām 26 novadu 150 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 670 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024. gadā - 1433 mežacūkām.
Latvijā šogad reģistrēti arī četri ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.
Vīruss 2025.gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.