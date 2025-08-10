Latvijas jaunieši skaļi paziņo savas prasības Eiropai
Latvijas jaunieši vēlas vienkārši pieejamu, saprotamu un uzticamu informāciju par Eiropas Savienības (ES) procesiem, kā arī lielāku iesaisti politikas veidošanā, informēja Eiropas Jaunatnes dialoga (EJD) konsultāciju rīkotāji.
Jaunieši aicinājuši Eiropas vērtības integrēt mācību saturā jau no pamatskolas un izveidot viegli pieejamu digitālu platformu ar informāciju par jauniešu iespējām ES. Efektīvākai informācijas izplatīšanai mudināts izmantot sociālos tīklus un viedokļu līderus.
Viņi uzsver nepieciešamību pēc regulāras sadarbības un atvērtāka dialoga ar politiķiem, kā arī prasību pēc "jauniešu ietekmes izvērtējuma" politikas veidošanā, lai tiktu ņemta vērā jauniešu viedoklis.
Konsultācijās tāpat uzsvērts arī atbalsts jauniešiem ar ierobežotām iespējām un sociālās atstumtības riska grupām, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem.
Jauniešu ieskatā, saikni ar Eiropu palīdz stiprināt arī personīgā pieredze. Piedāvāts paplašināt starptautiskās sadarbības un mobilitātes programmu, piemēram, "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" pieejamību, lai tajās varētu piedalīties arī nepilngadīgie jaunieši un mazāk pārstāvētas grupas.
EJD 11.cikla laikā šovasar Latvijā notika 24 jauniešu konsultācijas, lai noskaidrotu viņu viedokli par piederību Eiropai, kopīgajām vērtībām, uzticību demokrātijai un mobilitātes programmām, piemēram, "Erasmus+". Konsultācijas rīkoja EJD vēstnieki sadarbībā ar mentoriem, un tās pulcēja aptuveni 600 jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Papildus konsultācijām notika EJD 11.cikla Nacionālās darba grupas sēde, kurā piedalījās jauniešu pārstāvji, ministrijas un eksperti. Sēdē pārrunāja pirmos rezultātus un uzlabojumus, lai jauniešu viedoklis tiktu labāk ņemts vērā gan nacionāli, gan ES līmenī.
Jauniešu ieteikumi tiks prezentēti Eiropas Jaunatnes konferencē Dānijā un izmantoti arī jaunatnes politikas veidošanā Latvijā.
EJD ir daļa no ilgtermiņa ES jaunatnes stratēģijas, kuras mērķis ir stiprināt saikni starp Eiropu un jauniešiem. Katrs cikls ilgst 18 mēnešus, un tā noslēgumā ES Padome pieņem rezolūciju, kurā iekļauti no dialoga izrietošie jauniešu ieteikumi.