Pašvaldību vēlēšanu saraksti Zemgales vēlēšanu iecirknī: Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Tukuma novadi

* Aizkraukles novads. Aizkraukles novads ir viens no ar deputātu kandidātiem nabadzīgākajiem novadiem: tajā uz vietu domē kandidēs cilvēki vien no sešiem sarakstiem (vēl mazāk sarakstu ir tikai Ventspils novadā (četri) un Augšdaugavas, Olaines un Valkas novados (katrā pa piecām listēm)). Pie tam viens no sarakstiem ir apvienojis pašreiz valdības pretējos frontes ierakumos esošos politiskos spēkus – Zaļo un zemnieku savienību un Zaļo partiju. Cīņa par vietām pašvaldībā varētu būt skaļa, jo kāda saraksta pirmie trīs numuri trāpījušies dāmām, kuras prot “taisīt troksni” - viņas visas trīs ir sabiedrisko attiecību speciālistes. Skaļumu spēj sarīkot arī citu sarakstu cilvēki, piemēram, Nacionālās apvienības līderis Guntis Libeks pirms dažiem gadiem sacēla īstu nacionāla līmeņa vētru, cīnoties pret kolaboracionista un “Zaļās zemes” autora Andreja Upīša vārda iemūžināšanu. Aizkraukles novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 88 no sešiem sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē Zaļo un zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas, kā arī “Latvijas attīstībai” un Vidzemes partijas apvienotajos, “Jaunās vienotības” un Nacionālā apvienības “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK” sarakstos, kurā katrā ir iekļauti 18 deputātu kandidātu vārdi, bet visšķidrākais ir “Latvijas pirmajā vietā” saraksts ar uz pusi mazāk kandidātiem, bet “Suverēnā vara”/apvienība “Jaunlatvieši” piedāvā astoņus deputātu kandidātus.