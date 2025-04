Tukuma novada domes deputātu kandidāti: sportistu plejāde, cīnītāja par tradicionālajām vērtībām un dziedātājs maskā

Starp deputātu kandidātiem ir arī kāds olimpietis, kurš Latviju pārstāvējis soļošanas disciplīnā. Arī dziedātājs, kurš uz skatuves kāpis maskā, tradicionālo vērtību aizstāvji un citi vairāk vai mazāk pazīstami cilvēki. Tukuma novada domē jāievēl 19 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 126 no septiņiem sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē reģionālās partijas “Tukuma pilsētai un novadam”, Latvijas Reģionu apvienības, Nacionālās apvienības un Latvijas Zaļas partijas sarakstos, kuros katrā iekļauti 22 kandidāti, bet visšķidrākais ir “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši” saraksts, kurā ir tikai seši kandidāti. Tas ir tikai loģiski, ka Tukumā novads ir vienīgais, kurā savu sarakstu iesniegusi vietējā partija “Tukuma pilsētai un novadam” (vēl Zemgales vēlēšanu iecirknī reģionālās partijas kandidē tikai Jēkabpils novadā). Tāpat Tukuma novada kandidātu listes ievērojamas ar to, ka tajās atrodams atsevišķs Latvijas Zemnieku savienības (LZS) saraksts, jo Tukuma novads ir tikai viens no diviem visā valstī (otrs – Dobeles novads), kurā LZS kandidē atsevišķi nevis Zaļo un zemnieku savienības sastāvā vai kompānijā ar kādu citu partiju.