Dobeles novada domes deputātu kandidāti: jauneklīgā Vienotība, republikāņu cīņa pret pelēkajiem kardināliem un pašreizējie deputāti

* Dobeles novada “Jaunās vienotības” saraksts ievērojams ar to, ka tajā uz vietvaras deputāta amatu startē viens no astoņiem 2007. gadā dzimušajiem astoņpdsmitgadniekiem, kuri šogad pretendē uz vietu kādā vietvarā – Ralfs Grasis. Viņš gan ir saraksta pēdējais – 18. numurs, pirms viņa ir vēl viens jaunietis, arī skolnieks, 2006. gadā dzimušais Kristaps Nelsons. Pastāv gan ļoti maza varbūtība, ka skolnieki tiks ievēlēti novada domē, jo pirms viņiem saraksta augšgalā ir pieredzes bagāti pašvaldības politiķi un darbinieki. Pirmais numurs ir novada domes priekšsēdētāja vietniekam tautsaimniecības un attīstības jomā Edgaram Laimiņam. Viņam seko pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Kaspars Ļaksa, Dobeles novada Sporta pārvaldes vadītāja Linda Karloviča un Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže. “Jaunās vienotības” programmā teikts: “Mēs veidosim ilgtspējīgu, modernu un zaļu vidi, kur kvalitatīva izglītība, pieejami veselības aprūpes pakalpojumi, attīstīta uzņēmējdarbība un labiekārtota infrastruktūra būs pašsaprotama. Mēs zinām, kā to panākt un esam gatavi rīkoties!”