Jēkabpils novada domes deputātu kandidāti: dambja pārrāvums, vēlas bērnu smieklus un jaunu vizītkarti

* Partijas “Kopā Latvijai”, kuru pēc padzīšanas no “Saskaņas” dibinājis kādreizējais Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Jēkabpils novada lokomotīve ir novada deputāts, arī no “Saskaņas” aizgājušais Andrejs Gavrilovs, kurš vienlaikus ir arī būvniecības uzņēmuma "Erbauer group" valdes loceklis. Aiz viņa seko arī no “Saskaņas” aizgājušie - pensionārs Juris Puriškevičs un SIA “Hektors” (inženierkomunikāciju būvniecība) valdes priekšsēdētājs Broņislavs Ivanovskis.