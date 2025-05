Demolē vēsturisko kūdras bānīti, Kuldīgā nīcina Valriekstu dārzu, salaspiliešus sanikno Skolas ielas bomži: kriminālā province

Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs autovadītājam piemēroto sodu komentē: “Neskatoties uz to, ka vadītāja rīcība radīja nopietnus draudus citu ceļu satiksmes dalībnieku drošībai, vadītājam tika piemērots tikai simbolisks naudas sods. Par notikušo uzsākti trīs administratīvie procesi – par agresīvu braukšanu, par ko piemērots naudas sods 180 eiro, par bīstamu apdzīšanas manevru, par ko piemērots sods 60 eiro apmērā, kā arī par Ceļu satiksmes noteikumu 57. punkta pārkāpumu, par ko piemērots naudas sods 55 eiro. Kopējais piemērotais naudas sods sasniedz 295 eiro. Mūsu ieskatā, šāds simbolisks sods ir ņirgāšanās gan par sabiedrību, gan satiksmes drošību gan no policijas, gan no likumdevēja puses. Piemēram, maksimālais sods par agresīvu braukšanu ir 280 eiro, bet policija piemēroja tikai 180 eiro. Kaut arī neredzot pašu lēmumu, nav zināmi policijas apsvērumi, tomēr jau likumdošanā noteiktais soda apmērs ir ārkārtīgi mazs, jo video ir nepārprotami redzams, ka no asiņaina ceļu satiksmes negadījuma (visticamāk, ar bojāgājušajiem) izglābties ļāva tikai veiksme (ceļa malās nebija koku vai grāvju) un pārējo autovadītāju asā un precīzā reakcija, faktiski nobraucot no brauktuves un dodot ceļu agresīvajam braucējam. Mūsu ieskatā, nekavējoties būtu jāveic grozījumi likumdošanā, ļaujot šādus agresīvus braucējus tiesāt par slepkavības mēģinājumu, vai vismaz piemērot naudas sodu 10 000 eiro apmērā, atņemot visa veida transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.”