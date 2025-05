Zemā elektrības cena iznīcina Braslas nēģus, sadedzina Ādažu senioru sarūpēto malku, Liepājā apskādē liepas: kriminālā province

Saglabājas arī liegums no 15. marta līdz 1. jūnijam iebraukt Papes ezerā ar laivu, kas vienlaikus izslēdz makšķerēšanu no laivas. Tāpat līdz 31. maijam turpinās noteiktais makšķerēšanas liegums atsevišķās vietās Lielupes upē un Lielupes baseina apgabalā: * Lielupē no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām; * Mēmelē no grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā; * Mūsā no grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa; * Slocenē (Pulkaine) starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru * Vecslocenē un Slocenē starp Slokas ezeru un Lielupi.