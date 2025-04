Armijnieki Ādažos slēdz pieeju ūdens avotam, pārlieku suverēns auto Daugavpilī un arī Grobiņā: kriminālā province

Likumsargi viņam lika pārtraukt lamāšanos, jo viņš atrodas sabiedriskā vietā un apkārt ir bērni, taču vīrietis nereaģēja uz aizrādījumiem, viņš arī atteicās no alkohola pārbaudes. Policisti izskaidroja, ka par atteikšanos iepūst alkometrā tiks uzsākts kriminālprocess, bet vīrietis nemainīja savu viedokli, kuru pauda, turpinot lamāties. Valsts policijā pret vīrieti uzsāka kriminālprocesu par izvairīšanos no tiesību ierobežošanas soda izciešanas un par tiesas lēmuma nepildīšanu viņu aizturēja. Otrs kriminālprocess pret viņu uzsākts par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai.