Platformā “TikTok” kāda lietuviete parāda, ka viņas pārtikas veikalā iespējams iegādāties broilera fileju Dubaijas gaumē — pistāciju krēma mērcē.
Trakā pasaule
Šodien 14:36
Kaut ko tādu vēl neesi redzējis! Lietuviete iesmej par dīvainu produktu veikalā
"Es tam neticu!' – viens no komentāriem zem lietuvietes virālā video par savādo produktu.
Dubaijas šokolādes trends joprojām ir aktuāls! Platformā “TikTok” kāda lietuviete parāda, ka Lietuvas pārtikas veikalā iespējams iegādāties broilera fileju pistāciju krēma mērcē, un nosaukums tai ir Dubaijas vistiņa. Video autore smejoties saka: “Jūs jokojat? Dubaijas šokolādes vista? Uz kurieni šī pasaule iet?”
Arī komentāros cilvēki pauž neizpratni, kāpēc šāds produkts vispār jāražo. Kāds piebilst: “Tā dēļ nācās nogalināt vistu.” Citi pat ironizē, ka šis jau ir signāls pasaules galam.