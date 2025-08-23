FOTO: dibināta partija "Austošā saule Latvijai"...

Dibināta partija "Austošā saule Latvijai"
Sestdien dibinātā partija "Austošā saule Latvijai" savā programmā īpašu uzmanību pievērsusi valsts iekšējai drošībai un tautsaimniecības attīstībai.
Jaunā politiskā spēka dibināšanas iniciators Raivis Zeltīts, kurš savulaik bija Nacionālās apvienības ģenerālsekretārs un valdes loceklis, kā arī partijas jauniešu organizācijas vadītājs, sestdien partijas dibināšanas pasākumā sacīja, ka Latvija patlaban ir ekonomiskajā, demogrāfiskajā un nacionālajā lejupslīdē. Viņš piebilda, ka jaunveidojamais politiskais spēks nebaidās no šādu neērtu patiesību nosaukšanas vārdā.
Zeltīts atzina, ka Latvijā ik pa laikam rodas jaunas politiskās partijas, kas ar laiku "savijas ar esošo sistēmu", kas vairo Latvijas tautas neticību, tāpēc "Austošā saule Latvijai" apņēmusies darboties tā, lai nesavienotos ar citiem politiskajiem spēkiem.
Politiskais aktīvists kritizēja pie varas esošo partiju darbību, norādot, ka tās nekomunicē atklāti. Turpretim viņa jaunizveidotā partija nemeklējot lētu popularitāti - tā iestājoties par atklātu un godīgu sarunu starp politiķiem un sabiedrību.
Zeltīts sacīja, ka partijai pašreiz ir jāgatavojas Saeimas vēlēšanām, kā arī valdības vadīšanai.
Politiskā spēka rindās esot daudz zemessargu, kuru pienākums pret valsti nebeidzas tad, kad tiek novilkts formastērps, jo "par Latviju jācīnās visu laiku," sacīja Zeltīts.
Partijas dibināšanu sestdien VEF kultūras pilī notiekošajā pasākumā vienbalsīgi atbalstīja 219 balsstiesīgie klātesošie. Partijas programmā teikts, ka vistiešākais drauds Latvijas un latviešu tautas pastāvēšanai arvien ir krievu imperiālisms - tā militārās, politiskās un "maigās varas" aktivitātes.
"Austošā saule Latvijai" iestājas par visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu, kā arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) spēju stiprināšanu apdraudējuma gadījumā ātri mobilizēt resursus Latvijas zemes, jūras un gaisa robežu aizsardzībai, īpašu uzmanību pievēršot austrumu robežai.
Vienlaikus programmā teikts, ka partija iestājas par kopējā NBS personālsastāva palielināšanu līdz 90 000, iekļaujot arī zemessargus un rezerves karavīrus. Tāpat uzsvērta Latvijas aktīva līdzdalība NATO.
Programmā pievērsta uzmanība arī iekšlietām un tiesu sistēmai. Partija apņemas "stiprināt iekšlietu nozari kā sabiedrības drošības balstu, kā arī sekmēt taisnīgumu tiesu sistēmā, lai stiprinātu sabiedrības ticību valstij".
"Austošā saule Latvijai" iestājas par policijas darbinieku vidējā atalgojuma pieaugumu par 30-50% piecu gadu laikā, ar īpašu uzsvaru uz amatpersonām ar zemākajām dienesta pakāpēm, kā arī policijas prestiža celšanu.
Tāpat programmā uzsvērta nepieciešamība pēc stingrākiem sodiem par vardarbīgiem un sevišķi nežēlīgiem noziegumiem, kā arī pausta nepieciešamība uzlabot tiesu darba efektivitāti.
Vienlaikus partijas programmā minēts, ka ir vajadzīga ieroču aprites likuma modernizācija, lai atvieglotu atbildīgu pilsoņu piekļuvi ieročiem, ieviešot digitālās ieroču atļaujas ar reāllaika uzraudzību, palielinot atļauto šaujampulvera daudzumu atbilstoši kaimiņvalstu standartiem un atceļot liekās formalitātes, nodrošinot Latvijas ieroču tirgotāju konkurētspēju Eiropas tirgū.
Partijas programmā arī teikts, ka "Austošā saule Latvijai" iestājas pret ideoloģijām, kas cenšas mainīt ģimenes un dzimumu jēdzienu nozīmi, īpaši laikā, kad dzimstības rādītāji Latvijā ir kritiski zemi un apdraud latviešu tautas fizisku pastāvēšanu nākotnē. Partijas ieskatā to iespējams risināt ar praktiskiem atbalsta pasākumiem, kā arī veicinot ģimeniskās vērtības sabiedrībā.
Programmā uzsvērta nepieciešamība mājokļa atbalsta programmai jaunajām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērna kopšanas ikmēneša atbalsta palielināšanai līdz vismaz vienas minimālās mēnešalgas apmēram līdz bērna trīs gadu vecumam, vienlaikus nodrošinot darbavietas saglabāšanu un iespēju jaunajām māmiņām saņemt autoratlīdzību vai strādāt citos darbos paralēli pabalstam.
Tāpat partija iestājas par taisnīgu pensiju sistēmu, kurā darba stāžā tiek ieskaitīts bērnu kopšanas periods. Partija atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas, kā arī partnerības institūta pakāpenisku izbeigšanu.
Vienlaikus partija apņemas pievērst uzmanību deokupācijas un imigrācijas jautājumiem. Tā iestājas par stingru kontroli pār ārvalstu studentu uzņemšanu Latvijas augstskolās, lai nepieļautu uzņemšanas procesa ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpat politiskais spēks ir par uzturēšanās atļauju izsniegšanas pārtraukšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kā arī Latvijas pilsonības piešķiršanas pārtraukšanu šīm personām.
Programmā akcentēta arī valsts valodas aizsardzība, tostarp latviešu valodas lietotāju aizsardzība, paredzot kriminālatbildību par mēģinājumiem mazināt valsts valodas nozīmi publiskajā telpā.
Partijas programmā atvēlēta arī sadaļa izglītības, kultūras un sporta jautājumiem, kā arī tautsaimniecībai, uzņēmējdarbībai un nodokļiem.
"Austošā saule Latvijai" atbalsta ilgtermiņa, valstiska mēroga ekonomiskās attīstības politikas izstrādi, kā prioritārās nozares izvirzot militāro industriju, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, bioekonomiku, augsto tehnoloģiju un zinātniskos atklājumus.
Tāpat nepieciešama nulles budžeta principa ieviešana valsts pārvaldē, uzskata "Austošā saule Latvijai". Vienlaikus esot nepieciešama valsts kapitālsabiedrību padomju likvidēšana un valdes locekļu atalgojuma aprēķināšanas kārtības pārskatīšana, ieviešot samērības principu un aizliedzot amatu apvienošanu.
"Austošā saule Latvijai" arī rosina valsts finansējuma samazināšanu politiskajām partijām līdz 100 000 eiro gadā, lai nodrošinātu racionālu publisko līdzekļu izlietojumu, kā arī valsts finansējuma atņemšanu medijiem, kuru saturs nav latviešu valodā, un jebkādu krievu valodā raidošu radio un televīzijas kanālu darbības pārtraukšanu.
Programmā minēts, ka Latvijas lauksaimniecība patlaban saskaras ar nevienlīdzīgiem atbalsta nosacījumiem Eiropas Savienībā (ES), augstām enerģijas izmaksām un pārmērīgu birokrātiju, kas kavē nozares attīstību. Partijas mērķis ir nodrošināt taisnīgu atbalstu zemniekiem, stiprināt vietējo pārtikas ražošanu un eksportu, aizsargāt vidi un dzīvnieku labturību, mazināt birokrātiju un veidot drošu un neatkarīgu enerģētikas politiku.
Vienlaikus partijas mērķis veselības politikas jomā esot veidot veselības aprūpi, kas ir efektīva, taisnīga un orientēta uz cilvēku, kur katrs var saņemt kvalitatīvu nepieciešamo palīdzību savlaicīgi un ar cieņu, vienlaikus stiprinot profilakses kultūru un sabiedrības veselību kopumā.
Tāpat partijas programmā akcentēta nepieciešamība pievērsties satiksmes jomas jautājumiem, jo "Latvijas transporta sistēma ilgstoši cieš no valsts pārvaldes neefektivitātes, pārlieku lielām valdības valžu struktūrām un politisko spēku nespējas nodrošināt ilgtspējīgu attīstību".