Fiziķis Ģirts Zāģeris: Vēja turbīnu negatīvā ietekme uz veselību ir mīts, kas saistīts ar psiholoģiskām problēmām

Par to, ka vēja parki varētu būt kaitīgi, daudzi aizdomājas arī tādēļ, ka normatīvie akti paredz, ka tie nedrīkst atrasties tuvāk par 800 metriem no dzīvojamajām mājām vai apdzīvotām vietām. Ja jau tie būtu nekaitīgi, tad kāpēc tos nevarētu uzstādīt teju vai pie mājas sliekšņa? Bet šāda prasība par minimālo attālumu no mājām neattiecas uz “infraskaņas lietām vai kaut ko tādu”. Šis attālums ņem vērā ne tikai iespējamo trokšņa ietekmi, bet arī praktiskus drošības apsvērumus, piemēram, iespēju, ka ziemā no turbīnas varētu atdalīties ledus gabali.