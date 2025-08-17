VIDEO: ekskavatori un nepatīkama smaka - tā Liepājas pludmales krastā cīnās ar aļģēm
Liepājas peldvietā "Pie stadiona" un Dienvidrietumu peldvietā šovasar jau otro reizi aļģu dēļ nolaists Zilais karogs. Aļģu ir tik daudz, ka peldūdens neatbilst izcilas kvalitātes prasībām. To aizvākšanā iesaistīti komunālie ienesti.
Un lai gan peldēties minētajās vietās pēc likumdošanas ir atļauts, jo valsts noteiktie piesārņojuma robežlielumi nav pārsniegti, Glābšanas dienests izlicis sarkano karogu, kas nozīmē, ka peldēties peldvietās šobrīd ir aizliegts. Bez aļģēm jūrā ceļoties arī lieli viļņi un ir novērojamas spēcīgas sānu straumes.
Valsts veselības inspekcijas veiktajās ūdens analīzēs konstatēts, ka ir pārsniegti gan E.coli, gan enterokoku rādītāji – tie ūdens vienībā (100 ml) ir lielākā apjomā, nekā pieļauj Zilā karoga programma.
Kā "liepajniekiem.lv" norāda Liepājas Komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls, piesārņojuma cēlonis ir jūras aļģes, kas sadalīšanās stadijā lielos apjomos jau otro nedēļu skalojas piekrastes ūdeņos un tiek mestas krastā gandrīz visā pludmales garumā no pilsētas robežas līdz ostas dienvidu molam".
Tā kā aļģu pašlaik ir tik daudz, Komunālā pārvalde organizēs to izvešanu no peldvietām. Portāls Jauns.lv novēroja, ka komunālie dienesti ar ekskavatoriem nogādā krastā aļģes un šķūrē tās lielākās kaudzēs, ko pēc tam izvedīs ar kravas automašīnām. Smaku, kas pavada šo procesu un apkārtējo teritoriju ir grūti aprakstīt.
Aļģu savākšanā no piekrastes aicināti iesaistīties arī iedzīvotāji, kuri tās vēlas izmantot savu piemājas dārzu augsnes uzlabošanā.