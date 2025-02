Kaujas par Latvijas vēja parkiem: ieguvumi vai zaudējumi Latvijas iedzīvotājiem

Pērnā gada rudenī valdība apstiprināja noteikumus, ka vēja parku attīstītājiem būs jāmaksā vietējai pašvaldībai un apkārtnes iedzīvotājiem ikgadējais atbalsts, kuru rezultātā ne tālāk kā divu kilometru attālumā esošo māju īpašnieki saņems vismaz vienu minimālo mēnešalgu gadā. Tāpat noteikumi paredz arī finansiālu labumu pašvaldībām, informē Klimata un enerģētikas ministrija. Finansiālais labums pašvaldībām un iedzīvotājiem, kuri dzīvo vēja parku tuvumā, būs 2500 eiro par megavatstundu gadā. To sadalīs divās vienādās daļās – 50% iedzīvotājiem (esošajiem ēku īpašniekiem) un 50% pašvaldībai. Šo atbalstu neapliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un to maksās vēja projektu attīstītājs no saviem līdzekļiem. Iedzīvotāji to varēs izmantot pēc saviem ieskatiem, bet pašvaldība līdzekļus varēs izmantot klimata un energoefektivitātes projektiem, infrastruktūras sakopšanai, ceļu un ielu remontiem.