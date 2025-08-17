Kāpēc viesnīcās nevajadzētu ņemt vienreiz lietojamos higiēnas līdzekļus
Parasti ceļojumu laikā jūsu viesnīcas numurā ir bezmaksas vienreizējās lietošanas produkti personīgajai higiēnai, tomēr eksperts iesaka tos nelietot.
"Cheap Deals Away" direktore Dona Morvuda brīdinājusi, ka šo pudeļu saturs ne vienmēr ir tas, kas šķiet, vēsta "Express". "Ceļotāji bieži uzskata, ka tualetes piederumi viesnīcās ir droši un svaigi, taču realitāte var būt pavisam cita," viņa skaidroja.
Pēc viņas teiktā, viena no galvenajām problēmām ir ne gluži kvalitatīvie iepakojumi dažādiem šķidrumiem. "Jūs varat domāt, ka iegūstat svaigu produktu, bet dažas viesnīcas vienkārši ielej bundžiņās, nevis tās nomaina pilnībā. Tas rada drausmīgus higiēnas apstākļus," uzsvēra Dona.
Eksperte arī piebilda: "Galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, lai tualetes piederumi izskatītos dārgi un grezni, taču to saturs var neatbilst izsmalcinātam iepakojumam. Dažos gadījumos pats produkts var noslāņoties vai mainīt konsistenci, kas liecina, ka tas tur nogulējis daudz ilgāk, nekā tam vajadzēja."
Vienlaikus ir arī pazīmju uzskaitījums, kas liecina, ka jāizvairās no šādām lietām viesnīcā:
- bojātas vai neesošas plombas;
- neparasta konsistence un/vai krāsa;
- dīvaina smarža;
- lipīgas vai netīras pudeļu ārējās virsmas;
- ar roku rakstītas etiķetes.