Tramps steidzas un jau drīz plāno rīkot tikšanos ar Putinu un Zelenski
ASV prezidents Donalds Tramps nosaucis datumu, kad plāno rīkot trīspusēju tikšanos ar Putinu un Zelenski.
ASV prezidents Donalds Tramps plāno piektdien, 22. augustā, rīkot trīspusēju tikšanos ar Vladimiru Putinu un Volodimiru Zelenski, ziņo "Axios", atsaucoties uz diviem avotiem.
ASV prezidents šo datumu nosauca sarunā ar Eiropas līderiem un Ukrainas prezidentu pēc sarunām ar Vladimiru Putinu.
CNN avots arī ziņoja, ka Tramps vēlas 22. augustā rīkot samitu ar Putinu un Zelenski. Tikšanās organizēšana sāksies, ja Zelenska un Trampa sarunas Vašingtonā 18. augustā būs veiksmīgas, precizēja kanāla sarunu biedrs.
15. augustā Aļaskā notika Vladimira Putina un Donalda Trampa sarunas. Tikšanās galvenā tēma bija Krievijas un Ukrainas kara beigas.
Saskaņā ar Rietumu mediju ziņām, Putins tikšanās laikā paziņoja, ka pieprasa, lai Ukraina izvestu savu karaspēku no Doneckas un Luhanskas apgabaliem. Apmaiņā pret to viņš ir gatavs iesaldēt pārējo frontes līniju.
Zelenskis tiksies ar Trampu Vašingtonā 18. augustā. Ukrainas prezidents ir paziņojis, ka atbalsta trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Trampu un Putinu.