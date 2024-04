Latvenergo vadītājs: “Vēja parki nodrošinās stabilitāti nākamajiem 30 gadiem”

Jaunu elektrības ražošanas jaudu izbūve parasti ir uzņēmuma komerciāls lēmums, kas, protams, prasa investīcijas. Mūsu – valsts akciju sabiedrības – gadījumā ieguldījumi nozīmē tirgus izpēti, spēkstaciju izbūvi un ieguldījumu atgūšanu daudzu gadu garumā no ieņēmumiem brīvajā tirgū. Protams, te ir otra daļa, kas no mums, “Latvenergo”, nav atkarīga, un tā ir elektrības pārvades tīklu izbūve un attīstība. Katrai nācijai, valstij un pilsonim jāsaprot, ka pilnīga atsaistīšanās no agresorvalsts un pāreja uz zaļo elektrību īstermiņā kaut ko izmaksās, taču, attīstoties infrastruktūrai, maksa samazināsies. Latvija patlaban ir valsts ar ļoti zemu elektrības patēriņu un ļoti zemu iedzīvotāju blīvumu, kas nozīmē, ka infrastruktūru par konkurētspējīgām cenām uzturēt ir ļoti sarežģīti. Lai tā nebūtu, nepieciešams attīstīt ekonomiku, taču to nevar izdarīt, ja nav pietiekami daudz elektroenerģijas par labu cenu, – tad lielās investīcijas uz šejieni nenāks.