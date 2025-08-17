Protestos Serbijā aizdedzināti valdošās partijas biroji, izceļas jaunas sadursmes starp policiju un demonstrantiem
Serbijā piektajā nemieru naktī pēc kārtas izcēlās jaunas sadursmes starp valdības pretiniekiem un policiju. Tika aizdedzināti valdošās Serbijas Progresīvās partijas (SNS) biroji.
Vaļevo pilsētas policija pret protestētājiem izmantoja elektrošoka granātas un asaru gāzi pēc tam, kad neliela maskētu cilvēku grupa uzbruka tukšajām SNS telpām, vēsta BBC.
Plaši izskanēja apgalvojumi par vardarbību un policijas brutalitāti galvaspilsētā Belgradā un Novisadā. Serbijas Iekšlietu ministrija šos apgalvojumus ir noliegusi.
Tas notiek laikā, kad Krievija ir apņēmusies palīdzēt apdraudētajam promaskaviskajam prezidentam Aleksandram Vučičam, kurš vada SNS, sakot, ka tā "nepaliks vienaldzīga".
Protestus sākotnēji izraisīja dzelzceļa stacijas nojumes sabrukums Novisadā pagājušā gada novembrī, kurā gāja bojā 16 cilvēki, un daudzi katastrofā vainoja korupciju un Vučiča valdības negodprātību.
Lai gan pretkorupcijas demonstrācijas ir piesaistījušas simtiem tūkstošu protestētāju, tās lielākoties bija mierīgas līdz trešdienas sadursmei, kad valdību atbalstošie lojālisti rīkoja pretdemonstrācijas.
Sestdienas vakarā vairākās pilsētās, tostarp Belgradā, atkal tika izvietota policija, jo cilvēki piedalījās demonstrācijās, pieprasot pirmstermiņa vēlēšanas.
Protestētāju dusmu centrā bija Vučiča partijas SNS biroji un karogi.
Protestētāji arī izsita logus Serbijas Radikālās partijas, SNS koalīcijas partneres, galvenajai mītnei.
Pagājušajā nedēļā visā valstī tika ziņots par ievainotiem protestos, un sociālajos tīklos tika publicēts video, kurā redzams, kā policija Vaļevo sit vīrieti.
Policija noliedza apsūdzības par brutālu izturēšanos, apsūdzot demonstrantus, ka tie uzbrukuši policistiem.
Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs Maikls O'Flahertijs piektdien pauda bažas par "policijas nesamērīgo spēku" Serbijā, aicinot varas iestādes "pārtraukt patvaļīgos arestus un deeskalēt situāciju".
Vučičs reaģēja uz sestdienas notikumiem "Instagram, rakstot, ka "vardarbība ir pilnīga vājuma izpausme", un solot "sodīt varmākas".
Viņš vairākkārt ir noraidījis aicinājumus rīkot pirmstermiņa vēlēšanas un nosodījis demonstrācijas kā daļu no ārvalstu sazvērestības, lai viņu gāztu.
Krievijas Ārlietu ministrija ir piedāvājusi savu atbalstu promaskaviskajam, labējam prezidentam.
Tā paziņojumā norādīja, ka "mēs nevaram palikt nereaģējoši uz to, kas notiek brālīgajā Serbijā".
Paziņojumā teikts, ka policija "izmanto likumīgas metodes un līdzekļus, lai ierobežotu vardarbīgos pūļus", un ka "sabiedriskā kārtība, drošība un cilvēku dzīvības" ir apdraudētas.
Kopš Novisadas dzelzceļa stacijas sabrukuma Serbijā gandrīz katru dienu notiek protesti.
Traģēdija kļuva par iesakņojušās korupcijas simbolu Balkānu valstī, sākotnējiem aicinājumiem veikt pārredzamas izmeklēšanas pāraugot prasībās rīkot pirmstermiņa vēlēšanas un izbeigt Vučiča 12 gadus ilgo valdīšanu.
Protestu kulminācijā ielās izgāja simtiem tūkstošu cilvēku.