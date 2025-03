Beļģijā nogāzto latviešu leģionāru pieminekli uzstādīs Lestenē

Jauns.lv jau vairākkārtīgi rakstījis par latviešu tēlnieka Kristapa Gulbja veidoto 100 000 eiro vērto pieminekli, kas bija veltīts 11 272 Zedelgemas (Beļģija) karagūstekņu nometnē no 1945. līdz 1946. gadam ieslodzīto latviešu leģionāru piemiņai. Tas bija ievērojams ar to, ka bija vienīgais Latviešu leģionam veltītais piemineklis ārpus Latvijas teritorijas (atklāts 2018. gada 23. septembrī). Tā izmaksas uz pusēm Zedelgemas pilsētas pašvaldība un Latvijas Okupācijas muzejs. Nepagāja ne četri gadi un tie paši, kas uzstādīja pieminekli 2018. gadā - Zedelgemas pašvaldība, to 2022. gadā arī nogāza. Divus gadus piemineklis, kura izgatavošanai un uzstādīšanai arī Latvijā tika vākti ziedojumi putēja Zedelgemas vietvaras pašvaldības noliktavā, līdz pērn to pārveda atpakaļ uz Latviju un nodeva Latvijas Okupācijas muzejam. Februāra beigās Tukuma novada dome pieņēma lēmumu, ka turpmāk tas atradīsies Lestenē, kur 2000. gadā pie luterāņu baznīcas ierīkoja Brāļu kapos, kuros apbedīti 2. pasaules karā kritušie Latviešu leģiona karavīri.