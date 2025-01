Unikālais Uzdzīves porcelāns Daugavpils muzejā. FOTO

Izstādē skatāmi porcelāna trauki no dažādām, kopumā 120 Latvijas kafejnīcām, restorāniem, viesnīcām sākot no 19. gadsimta beigām līdz pat mūsdienām (šobrīd Latvijā porcelāna traukus ražo tikai Piebalgas Porcelāna fabrikā). Starp eksponātiem ikviens var ieraudzīt arī traukus no savulaik iecienītajām Daugavpils uzdzīves vietām - 19. gadsimta beigās ievērības cienīgās Plāteru-Zībergu ūdensdziedniecības kūrvietas “Poguļanka”, 20. gadsimta sākumā un vidū tikpat populārās sanatorijas “Mežciems”, kā arī no 1992. gadā Daugavpils rūpnīcas “Latgales alus” atvērtā alus bāra “Mārtiņš” traukus, no kuriem baudīja Latgales tradicionālos ēdienus. Tagad par šo “uzdzīves porcelānu” top grāmata, un tajā būs ļoti interesanti iedziļināties, jo šodien uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas tās ēdināšanas vai uzdzīves vietas, kuras Latvijā ir saglabājušas gadu desmitiem senus interjerus vai atsauces uz tiem (kā vienu tādām vietām varētu minēt Vecrīgas kafejnīcu “Pētergailis”).