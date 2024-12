No bārmeņa līdz ietekmīgākajam cilvēkam Latvijā: Aināra Gulbja neparastais dzīvesstāsts

1980. gadu beigās datortehnikas preces un kopēšanas iekārtas okupētajā Latvijas teritorijā bija deficīts, tādēļ Ainārs, sadarbojoties ar trimdas latvieti Jāni Gobiņu, nāca klajā ar ideju piegādāt valstī šīs preces no Vācijas. Uzņēmējdarbība abiem gāja no rokas - pieprasījums pēc datortehnikas bija tik liels, ka dažu gadu laikā Gulbis nopelnīja savu pirmo miljonu. 1990. gadā viņš savu tirdzniecības kooperatīvu "Biržas sabiedrība" pārveidoja par AS "Software House Rīga" (SWH) un uzsāka arī programmēšanas biznesu, kas ļāva uzņēmējam iedzīvoties vēl lielākā turībā.