Mākslīgā intelekta sprediķi, bargā miliciene un Ziemassvētku traģēdija: saruna ar mācītāju Edgaru Maži

Var jau teikt, ka Ziemassvētki ir tādi akciju palīdzības brīži, kad mēs daudz biežāk ziedojam naudu konkrētiem mērķiem. Bet slimiem bērniem vai cilvēkiem, kuriem nav naudas, lai aizietu pie ārsta, tas ir labi, tas tikai parāda to, ka cilvēkos kaut kas ir. To sauc par labvēlības un labdarības garu, kad tu gribi ziedot, kad tev neviens nespiež to darīt. Var jau teikt, ka šādi cilvēks grib „atpirkties”, bet tas tad lai nu paliek starp viņu un Dievu. Nav mūsu varā to analizēt un tiesāt, bet es teiktu, ka ir labi saglabāt to, kas jau ir. Ir, protams, labi būt baznīcā, dzirdēt Ziemassvētku vēsti. Un ir labi būt kopā ar ģimeni. Man šķiet, ka latviešiem Ziemassvētki varētu būt laiks, kad visa ģimene sabrauc kopā, kā amerikāņiem tā ir Pateicības diena.