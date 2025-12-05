/Ilustratīvs attēls/
Pasaulē
Šodien 17:48
Pusaudzi nāvējoši notriec mašīna pēc tam, kad policists pielieto elektrošoku
Anglijā 18 gadus veco Loganu Smitu nāvējoši notrieca automašīna, pēc tam kad viņš izkāpa no neatliekamās palīdzības automašīnas un policists pielietoja elektrošoku, ziņo Sky News.
Tiek vēstīts, ka negadījums notika svētdien pirms pusnakts Somersetā, Anglijā, uz šoseja M5, kad pusaudzi ar ātro palīdzību veda uz slimnīcu. Neatkarīgā policijas uzraudzības iestāde (IOPC) paziņoja, ka “personālam radās bažas”, tāpēc transportlīdzeklis tika apstādināts un tika izsaukta policija.
Smits izkāpa no ātrās palīdzības un stāvēja uz ceļa. Pēc tam, kad negadījuma vietā ieradās policists, astoņpadsmitgadīgais zēns tika nāvējoši notriekts. Ķermeņa kameras ieraksts parāda, ka policists pirms tam pielietoja elektrošoku, kā rezultātā pusaudzis nokrita zemē.
IOPC skaidro, ka tiks izmeklēti visi incidenta apstākļi, tostarp elektrošoka ierīces pielietošana.