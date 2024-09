Pašvaldībām naudas paliek aizvien mazāk: Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Kaminskis par jauno budžetu

Uztaisījām aptauju, salīdzinot divus iepriekšējos gadus, kad valdība bija pieņēmusi lēmumus (par jaunu funkciju vai pienākumu uzlikšanu pašvaldībām bez finansējuma, kas bija jārod pašām pašvaldībām). Rezultātā divām trešdaļām pašvaldību nauda, kas pienāca klāt, nesedza pieaugumu. Ja papildus tiek uzliktas jaunas funkcijas un uzdevumi, tad tiem jābūt finansiāli nosegtiem. Kā šie skaitļi izskatīties, to mēs vēl šodien neredzam. Pilnīgi skaidrs, ja pašvaldībām tie samazinās ar iedzīvotāju nodokļu proporciju, tad naudas nepietiek. Plus vēl pašu lēmumi, kas jāpilda, piemēram, procentmaksājumi, minimālā alga, pedagogu atalgojums, jebkuru pakalpojumu izmaksu pieaugums. Šīs lietas prasa aizvien vairāk līdzekļu un līdz ar to teritoriju attīstībai ir par maz. Tas ir tas par ko jau vairākus gadus runājam. Un ja vairs nebūs Eiropas struktūrfondi, pašvaldības nevarēs palīdzēt uzņēmējiem un tā tālāk...