Saeimas deputātus neapmierina finanšu ministra Ašeradena haotiskums

Kristaps Krištopans ("Latvija pirmajā vietā”): “Šis jau būs kāds sešpadsmitais “Vienotības” sastādītais budžets. Un tas jau ļoti daudz ne ar ko neatšķiras no tiem iepriekšējiem. Jā, labi viņi šoreiz to nosauks par aizsardzības un iekšējās drošības budžetu. Bet mēs jau tos nosaukumus esam dzirdējuši. Tas ir rezultāts politikai, kad privātais sektors, mūsuprāt, netiek novērtēts. Jau 15 gadus spēlē uz to, ka sabiedriskais sektors tiek vērtēts augstāk nekā privātais sektors. Tad nu likumsakarīgi pienāk kaut kādi izaicinājumi, kā tas pats "airBaltic” un "Rail Baltica”. Tad tas rēķins atnāk un kādam par to būs jāmaksā, un tagad tas būs no Ašeradena. Vai viņa krēsls ļodzās, to jau mums no opozīcijas ir grūti pateikt. Bet skaidrs, ka visi tie risinājumi, kas būs budžetā, nebūs sabiedrības interesēs. Tie būs kompromisi, ko katra no koalīcijas partijām dabūs cauri.”