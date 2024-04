Paņem kredītu, mēs tev dāvināsim picu! Kā aizsargāt kredītu ņēmējus no bezcerības un posta

“Citās valstīs prakse ir, ka tiesu izpildītāji drīkst piedzīt parādu tikai no tiem ienākumiem, kuri paliek pāri, piemēram, ja cilvēks pierāda, ka viņš īrē dzīvokli. Man šķiet, ka šobrīd mūsu Tieslietu ministrijas priekšlikums būs viens no retajiem visā Eiropas Savienībā – parādu varēs piedzīt no jebkuriem ienākumiem, pat visniecīgākajiem. Kredītņēmēju mūsu valstī ir vairāk nekā 100 tūkstoši. Mūsu rūpe lielākoties ir par tiem kredītiem, kuri velkas kopš 2008. gada,” stāsta Āboliņš.