EM valsts sekretārs iesniedzis atlūgumu; aicina vērtēt Nemiro pietuvinātu cilvēku iecelšanu amatos

Aģentūras LETA rīcībā esošajā Eglīša vēstulē "KPV LV" un Saeimas komisija aicinātas izskatīt un izvērtēt Nemiro rīcību no ētiskā viedokļa, kā arī tās atbilstību partijas statūtiem un labas pārvaldības principiem, "ministram vienpersoniski, bez argumentēta viedokļa uzklausīšanas, ieceļot vadošos valsts uzņēmumu un ministrijas amatos sev pietuvinātus, taču nepietiekami kvalificētus cilvēkus, tādā veidā radot apdraudējumu gan valsts uzņēmumu un kapitālsabiedrību stabilai darbībai un to kredītreitingam, gan valsts pārvaldes politikas sekmīgai plānošanai un realizācijai kopumā".

Vēstulē Eglītis pievērsies jautājumam par AS "Latvenergo" pārvaldību, norādot, ka "Latvenergo" jau dekādi ir uzskatāms par vērtīgāko Latvijas uzņēmumu, pateicoties profesionālai un neatkarīgai padomei un tās lēmumiem. "Tomēr 2019.gada 16.jūnijā, ministrs, aizbildinoties ar pārāk gausu uzņēmumam uzdoto uzdevumu izpildi, "Latvenergo" padomi atlaida, tajā pat dienā ieceļot pagaidu padomi, kuras sastāvā iekļāva sev pietuvinātus cilvēkus ar apšaubāmu reputāciju un zināšanām - savu padomnieku, pretrunīgi vērtēto advokātu Pāvelu Rebenoku, ministra biroja vadītāju bez zināšanām uzņēmumu vadībā Inesi Kublicku, skandālos ierauto Vēja enerģijas asociācijas valdes locekli Kristapu Stepanovu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas brīdināto "Rigensis Bank" valdes locekli Renāru Degro un ekonomistu Artūru Šņoriņu," vēstulē raksta Eglītis.

Uzzinot par šo lēmumu, Eglītis brīdinājis ministru par izvēlēto cilvēku neatbilstību un riskiem, ar ko uzņēmums var saskarties, tajā skaitā iespējamo ietekmi uz "Latvenergo" stabilo kredītreitingu.

No amata atstādinātais EM valsts sekretārs atgādina, ka neizpratnē par ministra lēmumu bija arī uzņēmuma kreditori un premjers Krišjānis Kariņš (JV), kas Nemiro darbības raksturoja kā nepārdomātas un sasteigtas, kā arī tādas, kas neatbilst labas pārvaldības principiem. Pagaidu padome 2019.gada 1.jūlijā paziņoja par atkāpšanos.

Eglītis piebilda, ka pēc "Latvenergo" padomes atkāpšanās ministrs sarunā ar valsts sekretāru piekritis, ka šādu cilvēku iecelšana energokompānijas padomē bijis nepārdomāts un kļūdains lēmums. Tam sekojusi ministra rezolūcija mēneša laikā izstrādāt konkursa nolikumu un pēc iespējas ātrāk iecelt pastāvīgu uzņēmuma padomi.

Vēstulē Eglītis norāda, ka viņš brīdinājis ministru - tik īsā laikā konkursu veikt nav iespējams, tāpēc nepieciešams uz brīdi līdz konkursa nolikuma izstrādei un veikšanai atlasīt jaunu pagaidu padomi. EM valsts sekretārs tolaik ieteicis to veidot no neatkarīgiem cilvēkiem, piesaistot pārbaudītus profesionāļus no Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts kases.

"Diemžēl tā vietā, lai Nemiro mācītos no iepriekš pieļautās kļūdas, jaunajā pagaidu padomē 2019.gada 10.oktobrī atkal tika vienpersoniski iecelti cilvēki, daļa no kuriem ir ar nepietiekamu kvalifikāciju, tajā skaitā viens no EM darbiniekiem [Edmundu Valanti - red.], kurš uzrāda zemākos rezultātus būtiskākajos darba kvalitātes mērījumos, un uz ko norādījusi arī Valsts kontrole," vēstulē pauž Eglītis.

No amata atstādinātais EM valsts sekretārs arī informē, ka patlaban viņa pārraudzībā ir noslēdzies konkurss "Latvenergo" pastāvīgās padomes locekļu atlasei, kur konkursa komisija ir izvirzījusi astoņus kandidātus.

"Tā vietā, lai atbalstītu lēmumu iecelt padomes sastāvā komisijas virzītos kandidātus, kuriem drošības dienestos veiktās sākotnējās pārbaudes neidentificēja riskus, ministrs lika veikt visu astoņu kandidātu nu jau pilno pārbaudi, tajā skaitā arī to kandidātu, kurus dienesti jau pirmsšķietami atzinuši par nepiemērotiem," raksta Eglītis.

Viņš arī vēstulē uzdod virkni retorisku jautājumu: "Vai no tā var secināt, ka Nemiro vēlas ietekmēt kandidātu atlases izvērtēšanas procedūru, nerēķinoties ar procedūras ilgumu, un tās ietekmi uz akūtu jautājumu risināšanas nepieciešamību, t.sk., "Latvenergo" valdes locekļu termiņa beigu jautājuma risināšanu? Vai varbūt tieši šo "valdes jautājumu" ministrs vēlas ietekmēt ar "paklausīgāku" pagaidu padomes dalībnieku rokām, un tāpēc tieši pirms šodien plānotās "Latvenergo" akcionāru sapulces, kurā bija paredzēts apstiprināt pastāvīgās padomes sastāvu, es tiku atstādināts no amata ar klaji nepietiekamu pamatojumu?"

Eglītis vēstulē piebilst, ka, saskaroties ar viņa profesionālo nepiekāpību un viedokļu atšķirībām, ministrs bija ierosinājis rotāciju, piedāvājot Eglītim Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieka amatu, bet EM valsts sekretāra amatam virza darbinieku [Edmundu Valanti - red.], par kura "prasmju un kapacitātes neatbilstību šī amata prasībām esmu iesniedzis dienesta ziņojumu Valsts kancelejai".

Viņš pauž pārliecību, ka valsts pārvaldes mērķis ir strādāt sabiedrības labā, tāpēc būtu tikai pareizi atbilstošāko kandidātu gan EM valsts sekretāra, gan Centrālās statistikas pārvaldes vadītāja amatam izvēlēties konkursa kārtībā. "Tas veicinātu valsts pārvaldes pieņemto lēmumu caurspīdīgumu, vienlaikus veicinot arī valsts pārvaldes darba novērtējumu," piebilst Eglītis.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Eglītis lūdz "KPV LV" Ētikas komisijai un Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai izvērtēt Nemiro rīcību, "ministram radot iespējamu apdraudējumu un mēģinot apzināti destabilizēt vienu no vērtīgākajiem Latvijas valsts uzņēmumiem "Latvenergo"". Eglītis arī aicina izvērtēt ekonomikas ministra rīcības atbilstību partijas statūtiem un vispārpieņemtām vērtībām, "bez konkursa virzot ministrijas augstos amatos sev pietuvinātus cilvēkus ar nepietiekamu kvalifikāciju un apšaubāmu profesionālo potenciālu".

Tāpat Eglītis aicina izvērtēt Nemiro rīcības atbilstību atklātas, caurskatāmas un sabiedrībai saprotamas politikas pamatnostādnēm, bez konkursa izvēloties kandidātus ministrijas pārraudzībā esošo iestāžu vadībā.

Vēstules nobeigumā Eglītis piebilst, ka ir uzrakstījis un ministram iesniedzis atlūgumu, "tādējādi uzsverot, ka šeit nepastāv diskusija par manu savtīgu interešu pastāvēšanu". Eglītis darba attiecības ar EM plāno pārtraukt 15.maijā, bet patlaban pēc Nemiro iniciatīva sākta disciplinārlieta pret Eglīti, saistībā ar obligātā iepirkuma komponentes uzraudzību.

Nemiro aģentūrai LETA uzsvēra, viņš ir ekonomikas ministrs, nevis deputāts, tāpēc Eglīša vēršanās pret viņu Saeimas komisijā neesot tiesiska.

Jau ziņots, ka Nemiro uz disciplinārlietas pārbaudes laiku par iespējamiem pārkāpumiem obligātā iepirkuma komponentes (OIK) uzraudzībā no amata atstādinājis Eglīti, savukārt Eglītis atstādināšanu saista ar viņa nevēlēšanos "Latvenergo" padomē iecelt ministra padomnieku Rebenoku.

Pēc Nemiro teiktā aģentūrai LETA, lēmumu par Eglīša atstādināšanu pieņēmis šodien, balstoties uz viņa partijas biedrenes Ievas Krapānes (KPV LV) vadītās Saeimas OIK parlamentārās izmeklēšanas komisijas vēstuli, kurā norādīts uz iespējamiem Eglīša pārkāpumiem OIK staciju uzraudzīšanā. Nemiro piebilda, ka viņš arī vērsies prokuratūrā ar lūgumu izvērtēt, vai Eglīša nepietiekamas OIK uzraudzīšanas rezultātā valstij nav nodarīts kaitējums.