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Šodien 17:45
Ludzas novada bērni un jaunieši palīdzējuši savākt vairāk nekā 340 kilogramus bateriju
Vairāki Ludzas novada izglītības iestāžu audzēkņi šajā mācību gadā aktīvi iesaistījušies “Zaļās jostas” organizētajā vides izglītības kampaņā “Tīrai Latvijai”, palīdzot savākt izlietotās baterijas un mazo elektrotehniku pārstrādei.
Lūk, aktīvākās novada izglītības iestādes, kas iesaistījās bateriju vākšanā, palīdzot tām nenokļūt dabā vai atkritumos, tādejādi saudzējot vidi:
- Zilupes bērnudārzs ar savāktiem 100 kilogramiem bateriju;
- Kārsavas pilsētas bērnudārzs “Taurenītis” ar savāktiem 90 kilogramiem bateriju;
- Malnavas bērnudārzs “Sienāzītis” ar savāktiem 60 kilogramiem bateriju;
- Ludzas pilsētas bērnudārzs “Namiņš” ar savāktiem 49 kilogramiem bateriju;
- Ludzas pilsētas vidusskola ar savāktiem 37 kilogramiem bateriju.
Tāpat kampaņas ietvaros jaunieši iesaistījās mazās elektronikas vākšanā, par aktīvāko šķirotāju kļūstot Ludzas pilsētas vidusskolai ar savāktiem 32,2 kilogramiem mazās elektrotehnikas.
Kopumā kampaņā “Tīrai Latvijai” šajā mācību gadā piedalījās vairāk nekā 440 izglītības iestādes no visas Latvijas, savācot 44,8 tonnas izlietoto bateriju un 7,5 tonnas mazās elektrotehnikas. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 52 tonnas videi bīstamu atkritumu nenonāca sadzīves atkritumos vai dabā, bet tika nodotas drošai pārstrādei.