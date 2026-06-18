Latvijā par 16 centiem samazinājusies benzīna cena
Latvijā aizvadītajā nedēļā jūtami samazinājās degvielas cenas — 95. markas benzīna vidējā cena kritās par 3,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena samazinājās par 0,2%. Tiesa, salīdzinot ar gada sākumu, cenas ir krietni pieaugušas.
Šonedēļ publiskotā EK informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. markas benzīna nedēļā no 8. jūnija līdz 15. jūnijam maksāja vidēji 1,797 eiro. Nedēļu iepriekš 95. markas benzīna vidējā cena bija 1,866 eiro par litru, bet vēl pirms nedēļas - 1,879 eiro par litru.
Dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 1,786 eiro par litru. Nedēļu iepriekš dīzeļdegvielas vidējā cena bija - 1,789 eiro par litru, bet vēl nedēļu iepriekš - 1,824 eiro par litru.
Pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar gada sākumu jeb nedēļu no 2025. gada 29. decembra līdz 2026. gada 4. janvārim 95. markas benzīna vidējā cena ir palielinājusies par 19,2%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena ir palielinājusies par 19,9%.
Jau ziņots, ka 1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem.
Sākotnēji samazināto akcīzes likmi dīzeļdegvielai bija plānots piemērot līdz šā gada 30. jūnijam, taču koalīcijas partijas 8. jūnijā vienojās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saglabāt līdz šā gada beigām. Dīzeļdegvielas rekords tika sasniegts šogad nedēļā no 6. aprīļa līdz 12. aprīlim, kad dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,12 eiro par litru.
Latvijā 95. markas benzīna vidējās cenas rekords tika sasniegts 2022. gadā nedēļā no 14. līdz 20. jūnijam, kad 95. markas benzīna vidējā cena bija 2,104 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas vidējās cenas iepriekšējais rekords bija 2022. gadā nedēļā no 21. līdz 27. jūnijam - 2,108 eiro par litru. EK ik nedēļu apkopo dalībvalstu datus par vidējām degvielas cenām.