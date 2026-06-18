Fantastisku sezonu aizvadījusī "Valmiera Glass"/ViA paziņo Kaspara Vecvagara aizstājēju
Latvijas Basketbola līgas čempione "Valmiera Glass"/ViA paziņojusi jauno galveno treneri, kurš amatā nomainīs Kasparu Vecvagaru.
Par komandas jauno galveno treneri iecelts Dāvis Čoders, kurš 2025./2026. gada sezonas otrajā daļā trenēja Rīgas "Zeļļus". Pirms tam viņš strādājis kā asistents BK "Ventspils", "VEF Rīga" un "Zeļļos", kā arī trenējis Latvijas U-20 basketbola izlasi. Atradies Latvijas izlases basketbola treneru štābā Lukas Banki pēdējā gadā un Sito Alonso īsajā laikā.
"Basketbolā viss notiek ļoti strauji. Pirms neilga laika mūsu treneris pēc trim izcīnītiem kausiem devās uz "Žalgiris" sistēmu, un mēs ar to lepojamies. Bet tagad Valmierai ar jauniem izaicinājumiem pievienojas tikpat daudzsološs treneris – Dāvis Čoders. Esi sveikts Valmierā! Tas vēlreiz apliecina, ka Valmiera ir vieta, kur treneri un spēlētāji aug, attīstās un sper nākamos soļus karjerā. Mēs novērtējam katru cilvēku, kurš ir bijis daļa no mūsu organizācijas, un vienlaikus ar lielu pārliecību skatāmies uz nākamo nodaļu. Novēlam veiksmi visiem, kas pieņem jaunus izaicinājumus, bet Valmieras basketbola ambīcijas nemainās – turpinām strādāt, attīstīties un cīnīties par augstākajiem mērķiem," paziņojumā citēts kluba ģenerālmenedžeris Roberts Zeile.
"Esmu gandarīts un pagodināts pievienoties Valmierai – klubam, kas šobrīd piedzīvo veiksmīgāko posmu savā vēsturē, un pilsētai ar bagātām basketbola tradīcijām. Paldies kluba vadībai par izrādīto uzticību un iespēju vadīt komandu gaidāmajā sezonā. Standarti un latiņa šajā organizācijā ir augsti. Tas ir liels izaicinājums, un esmu ļoti motivēts to pieņemt, uzsākot darbu kā kluba galvenais treneris. Kopā ar kolēģiem strādāsim ar lielu atbildības sajūtu, lai izveidotu spēcīgu, vienotu un konkurētspējīgu komandu. Mūsu mērķis būs turpināt kluba iesākto ceļu un priecēt valmieriešus, līdzjutējus un kluba atbalstītājus ar aizraujošu, skatāmu basketbolu un uzvarām laukumā," pēc apstiprināšanas amatā atklāja Dāvis Čoders.
2025./2026. gada sezona Valmieras basketbolā bijusi vēsturiska. Ar debitantu galvenā trenera amatā Kasparu Vecvagaru klubs izcīnīja trīs titulus - Latvijas kausu, Latvijas Basketbola līgas titulu un apvienotās Latvijas - Igaunijas basketbola līgas trofeju. Starpsezonā Kaspars Vecvagars izlēma neturpināt darbu Valmierā, turpinot karjeru Kauņas "Žalgiris" otrajā komandā.
Starpsezonā Latvijas basketbola klubos notikusi nozīmīga treneru rokāde. Tie mainījušies piecos klubos. "VEF Rīga" Mārtiņu Gulbi nomainījis Jevgeņijs Kosuškins, Rīgas "Zeļļos" Čoderu Roks Kondratavičs, Liepājā Artūru Visocki-Rubeni Gundars Vētra, Ogrē Rubenis stājies Ulda Švēdes vietā, bet Čoders nu būs Valmierā. Vienīgās komandas bez izmaiņām treneros ir Ventspils un "Latvijas Universitāte".