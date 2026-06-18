Svarīga ziņa autovadītājiem: šovakar pilnībā slēgs satiksmi Ķesterciema aplī
Ceturtdien no plkst. 21 līdz 21.40 rotācijās aplī pie Ķesterciema tiks pilnībā slēgta satiksme, lai krustojumā ieklātu jaunu asfaltu, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Kompānijā norāda, ka autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts caur Talsiem un pa Ventspils šoseju (A10) vai pa vietējiem autoceļiem caur Rideļiem.
LVC skaidro, ka asfaltu klās vienā laidienā, tāpēc darbu zonā nav iespējama apbraukšana un satiksme jāslēdz. Operatīvā transporta satiksme būs nodrošināta. Plānots, ka citi ar asfaltēšanu saistītie darbi ceturtdien šajā posmā ilgs no plkst. 20 līdz pusnaktij.
Jau vēstīts, ka reģionālā autoceļa Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka (P131) segumu atjaunošanas būvdarbus starp Tukumu un Ķesterciemu plānots pabeigt jūlijā. Tos veic SIA "Vlakon" par līgumcenu 2,45 miljoni eiro, darbi finansēti no valsts budžeta. Būvuzraudzību nodrošina SIA "Ceļu inženieri".
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.