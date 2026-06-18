"Prāta Vētras" Liepājas koncerts jau pēc mēneša - izziņoti īpašie viesi
Jau pēc mēneša, 18. jūlijā, "Prāta Vētra" noslēgs “Pirmās dienas tūri” ar grandiozu koncertu Liepājas stadionā “Daugava”. Kā ierasts, "Prāta Vētras" koncertos uzstājas arī kāds īpašs viesis, kas atklāj vakaru un iepriecina skatītājus.
Šoreiz koncertā Liepājā paredzēti divi enerģiski priekšnesumi no mūziķiem Chris Noah un Fiņķis. “Tūres noslēguma koncertam Liepājā čakli gatavojamies ne tikai mēs, bet arī mūsu draugi - mūziķi Chris Noah un Fiņķis. Kopā dziedāsim, dejosim un vēl vienu reizi izbaudīsim šīs lieliskās koncerttūres atmosfēru,” stāsta "Prāta Vētra". Tūres noslēguma koncerts Liepājā būs nedaudz atšķirīgs no pagājušajā vasarā pieredzētajiem - Liepājā uz skatuves kāps arī mūziķis MESA un aktrise Agnese Budovska.
Koncerta norises vieta, Liepājas stadions “Daugava”, ieejas vārtus vērs no plkst. 17.00, lai jau plkst. 19.00 uz skatuves kāptu pirmais no īpašajiem viesiem. “Koncerta norises dienā pie stadiona darbosies apdrošināšanas kompānijas “Balcia” velonovietne, mūsu draugi “Neste” plānojuši īpašus piedāvājumus DUS Anneniekos, Saldū un Liepājā, savukārt, mēs par fanu reisu esam nodēvējuši īpaši norīkoto pasažieru vilcienu, kas dosies uz Liepāju koncerta dienā un atpakaļ uz Rīgu īsi pēc koncerta. Mājupceļā klausītājus iepriecinās arī mūsu draugi “Radio TEV”, kuri no plkst. 23.00 ēterā atskaņos tikai "Prāta Vētras" dziesmas. Visi gatavojas, lai “Pirmās dienas tūres” noslēgums patiesi būtu svētki ne tikai mums, bet arī jums,” stāsta "Prāta Vētra".