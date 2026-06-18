Putina iznākšana pie pūļa Kazaņā: apsargs kameru priekšā sanākušos nosauc par "statistiem"
Krievijas prezidenta apsargs neslēpa, ka uz tikšanos ar Vladimiru Putinu sapulcējušies "viesi" no reģioniem ir uz Kazaņu atvestie statisti.
Vladimira Putina pirmā publiskā parādīšanās sešu mēnešu laikā neiztika bez neveikla brīža, kas atklāja, ka publiskā tikšanās ar tautu bija iepriekš iestudēta. Pēc Kremļa diktatora ierašanās Kazaņā viņu sagaidīja Tatarstānas līderis Rustams Minnihanovs, un kopā viņi šķērsoja laukumu, sveicinot klātesošos. Izdevuma "Agenstvo" publicētā video redzams, ka delegācijai kāpjot lejā pa Blagoveščenskas katedrāles pakāpieniem, viens no Vladimira Putina apsargiem, runājot rācijā, nosauc sapulcējušos pūli par "statistiem" un dod rīkojumu tos "izlaist".
Vladimirs Putins un Rustams Minnihanovs turpina it kā ikdienišķi sarunāties ar laukumā sanākušajiem, jautājot, no kurienes viņi ieradušies, bet pēc tam steigšus aiziet, neklausoties viņu atbildēs.
Vladimira Putina prombūtne no Krievijas reģioniem ir ilgākā kopš viņa kļūšanas par prezidentu. Pēdējo reizi Kremļa diktators ceļoja Krievijas teritorijā 2025. gada novembrī. 17. jūnijā Putins ieradās uz Krievijas un ASEAN samitu Kazaņā. Viņa uzstāšanos pūļa priekšā ielenca specvienības.
Следовавшая за Путиным камера случайно записала его охранника, говорящего слово «массовка»— Ateo Breaking (@AteoBreaking) June 17, 2026
Видео демонстрирует президента, который якобы непринужденно общается с людьми, которых встречает на своем пути. Но случайно попавшее на камеру фраза «с массовкой» разрушает эту иллюзию,… pic.twitter.com/NVqGXjh5dl
Putins, kura popularitātes reitingi krītās, it kā iznāca pie vienkāršas tautas. Taču šoreiz viņu apsargāja ne tikai civilā apģērbā tērpti FSO virsnieki, bet arī kamuflāžas tērpos tērpti karavīri ar ieročiem un speciālo aprīkojumu.
Iepriekš Donalds Tramps, uzstājoties G7 valstu grupas sanāksmē, paziņoja, ka Volodimirs Zelenskis un Vladimirs Putins vēlas veikt sarunas, taču nav pārliecināti, kā to izdarīt.