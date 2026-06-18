Putina iznākšana pie pūļa Kazaņā: apsargs kameru priekšā sanākušos nosauc par "statistiem"
Foto: Ekrānuzņēmums
Uz tikšanos ar Vladimiru Putinu sapulcējušies "viesi" no reģioniem bija uz Kazaņu atvestie statisti.
Pasaulē

Putina iznākšana pie pūļa Kazaņā: apsargs kameru priekšā sanākušos nosauc par "statistiem"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Krievijas prezidenta apsargs neslēpa, ka uz tikšanos ar Vladimiru Putinu sapulcējušies "viesi" no reģioniem ir uz Kazaņu atvestie statisti.

Putina iznākšana pie pūļa Kazaņā: apsargs kameru p...

Vladimira Putina pirmā publiskā parādīšanās sešu mēnešu laikā neiztika bez neveikla brīža, kas atklāja, ka publiskā tikšanās ar tautu bija iepriekš iestudēta. Pēc Kremļa diktatora ierašanās Kazaņā viņu sagaidīja Tatarstānas līderis Rustams Minnihanovs, un kopā viņi šķērsoja laukumu, sveicinot klātesošos. Izdevuma "Agenstvo" publicētā video redzams, ka delegācijai kāpjot lejā pa Blagoveščenskas katedrāles pakāpieniem, viens no Vladimira Putina apsargiem, runājot rācijā, nosauc sapulcējušos pūli par "statistiem" un dod rīkojumu tos "izlaist". 

Vladimirs Putins un Rustams Minnihanovs turpina it kā ikdienišķi sarunāties ar laukumā sanākušajiem, jautājot, no kurienes viņi ieradušies, bet pēc tam steigšus aiziet, neklausoties viņu atbildēs.

Vladimira Putina prombūtne no Krievijas reģioniem ir ilgākā kopš viņa kļūšanas par prezidentu. Pēdējo reizi Kremļa diktators ceļoja Krievijas teritorijā 2025. gada novembrī. 17. jūnijā Putins ieradās uz Krievijas un ASEAN samitu Kazaņā. Viņa uzstāšanos pūļa priekšā ielenca specvienības. 

Putins, kura popularitātes reitingi krītās, it kā iznāca pie vienkāršas tautas. Taču šoreiz viņu apsargāja ne tikai civilā apģērbā tērpti FSO virsnieki, bet arī kamuflāžas tērpos tērpti karavīri ar ieročiem un speciālo aprīkojumu.

Iepriekš Donalds Tramps, uzstājoties G7 valstu grupas sanāksmē, paziņoja, ka Volodimirs Zelenskis un Vladimirs Putins vēlas veikt sarunas, taču nav pārliecināti, kā to izdarīt.

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