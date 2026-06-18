Gailītis nosauc problēmu, ar kurām arvien vairāk saskarsies basketbola izlases
Latvijas vīriešu basketbola izlase izmantos katru vasaru, lai Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) spēlējošajiem basketbolistiem dotu iespēju iepazīt valstsvienības darbu, intervijā aģentūrai LETA teica izlases galvenais treneris Jānis Gailītis.
Vairāki Latvijas jaunatnes izlašu līderi un arī profesionālajā basketbolā debitējušie spēlētāji izvēlējušies karjeru turpināt NCAA, jo tur augstskolu komandas tagad var piedāvāt arī ienesīgus līgumus. Spēlējot Ziemeļamerikā, sezonas laikā basketbolisti, visticamāk, nebūs pieejami izlasēm, turklāt, ņemot vērā līgumu vērtību, pieaugs arī apdrošināšanas izmaksas.
"Visticamāk, šos spēlētājus tuvākos trīs četrus gadus vai nu neredzēsim nemaz vai redzēsim tikai vasarās. Tas notiks visās izlasēs," teica Gailītis, kurš nesen par šo problēmu runājis ar bijušo Latvijas izlases treneri Luku Banki, kurš tagad vada Itāliju. "Itālijas izlasē no 40 uzrunātajiem spēlētājiem 25 atteicās. Viņš teica, ka viņiem ir fantastiska paaudze NCAA, bet viņus nevar dabūt izlasē.
Lai šos spēlētājus sagatavotu spēlēšanai izlasē, viņiem tiks dota iespēja vasarās iekļauties valstsvienības darbā un mācīties no pieredzējušajiem basketbolistiem. "Izmantosim katru vasaru un katru piegājienu, lai dotu iespējas un radītu pēctecību. Visticamāk, šie spēlētāji nebūs izlašu programmās un arī, iespējams, ne lielajos turnīros," prognozēja Gailītis.
Latvijas izlases basketbolistu iesaiste valstsvienības vasaras darbā Gailītim rada pozitīvas sajūta. Latvijas basketbola izlase 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajās četrās spēlēs izcīnījusi tikai vienu uzvaru, kā dēļ martā no amata tika atbrīvots Sito Alonso, kura vietā apstiprināts Gailītis. Lai ne tikai nostiprinātu dalību otrajā posmā, bet arī turpinātu cīņu par ceļazīmi uz Pasaules kausu, jāuzvar pēc iespējas vairāk spēlēs.
Gailītis stāstīja, ka viņš apzinās sarežģīto situāciju turnīra tabulā, taču optimismu vieš basketbolistu vēlme palīdzēt izlasei. "Spēlētāji grib piedalīties izlases darbā, un tas parāda viņu ticību programmai kopumā. Ņemot vērā sarežģīto situāciju tabulā, viņi jūt atbildību pret izlasi palīdzēt. Spēlētāji ar savu klātbūtni parāda, vai viņi tic, ka var vai nevar. Viņu iesaiste rada man pozitīvas sajūtas," stāstīja Gailītis.