Asins pēdas, izlauztas durvis un aizdomīgi slēpņi: Kurzemes prospekta nama iedzīvotāji dzīvo bailēs
Kādā Kurzemes prospekta namā iedzīvotāju pacietības mērs ir pilns — kāpņutelpā redzētas asins pēdas, liftā manīti svešinieki apreibinošo vielu ietekmē, bet pie miskastes, pēc kaimiņu teiktā, slēptas narkotikas. Vietējie stāsta, ka par drošību ēkā uztraucas jau ilgstoši.
Uzlauztas durvis, asins pēdas kāpņutelpā un liftā, kā arī izsists logs — Kurzemes prospekta nama iedzīvotāji stāsta, ka šie notikumi neesot nejaušība, bet daļa no ilgstošām problēmām ar traucējošiem kaimiņiem. Kāds ēkas iemītnieks norāda, ka namā jau iepriekš fiksēta iespējama narkotiku tirdzniecība, savukārt viens no ar šīm aprindām saistītajiem dzīvokļa īpašniekiem mēģinājis iekļūt savā mājoklī, izlaužot durvis.
Kā TV3 raidījumam "Degpunktā" stāsta kaimiņiene, ap plkst. 4.00 no rīta vīrietis vērsies pie viņas pēc palīdzības, apgalvojot, ka pazaudējis atslēgas un netiek dzīvoklī. Tomēr līdzās esošais vīrietis uzreiz piebilst, ka konkrētajam dzīvoklim bijis izrauts durvju rokturis, tāpēc iekļūt tajā neesot izdevies.
Ēkas iedzīvotāja stāsta, ka kāpņutelpā izveidots viens no slēpņiem narkotiku glabāšanai. Arī trešdien tur bijis redzams iepakojums ar balta pulvera paliekām. "Tur aiz miskastes paslēpa narkotikas. Es uzkāpu un paskatījos – tur bija maisiņš un melna somiņa," teic vietējā iedzīvotāja, kura aizdomīgus cilvēkus pamanījusi caur durvju actiņu.
Nama iedzīvotāji raizējas par savu drošību, jo ēkā regulāri iekļūst nepiederošas personas. Viņi min gadījumu, kad liftā manīta sieviete acīmredzamā apreibinošo vielu ietekmē, kā arī situācijas, kad svešinieki ap plkst. 3.00 naktī zvanījuši pie dzīvokļu durvīm.
Iedzīvotāji norāda, ka par notiekošo vairākkārt vērsušies policijā. Valsts policija konkrētajā adresē konstatētās problēmas plašāk pagaidām nekomentē.