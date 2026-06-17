Tavars: VARAM uzdevums nav no Rīgas diktēt, kā Bauskai jāattīstās
Šodien, 17. jūnijā, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars reģionālajā vizītē apmeklēja Bauskas novadu.
Vizītes laikā ministrs tikās ar Bauskas novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mačeku, pašvaldības vadību un teritorijas plānošanas speciālistiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus saistībā ar Bauskas novada teritorijas plānojumu un citiem novadam būtiskiem attīstības jautājumiem. Sarunās piedalījās arī VARAM administratīvā vadība. Tikšanās centrā bija dialoga atjaunošana starp ministriju un pašvaldību pēc iepriekšējo gadu domstarpībām teritorijas plānošanas jautājumos, kā arī iespējamo risinājumu un turpmāko soļu izvērtēšana.
“Esmu pārliecināts, ka Bauskā par novada teritorijas plānojumu vislabāk zina paši baušķenieki un viņu ievēlētā pašvaldība. Ministrijas uzdevums nav no Rīgas diktēt, kā novadam jāattīstās, bet kopā ar pašvaldību atrast risinājumus, kas ir gan likumīgi, gan saprotami iedzīvotājiem,” uzsvēra ministrs Edgars Tavars.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks uzsvēra, ka teritorijas plānošanā svarīgi rast līdzsvaru dažādu sabiedrības interešu starpā: "Bauskas novads ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem lauksaimniecības reģioniem, tādēļ mums ir būtiski saglabāt augstvērtīgās lauksaimniecības zemes arī nākamajām paaudzēm. Vienlaikus apzināmies atjaunīgās enerģijas nozīmi valsts attīstībā, tāpēc svarīgi ir rast sabalansētus risinājumus, kas respektē gan iedzīvotāju intereses, gan novada attīstības vajadzības.”
“Ministrijai jāsper solis pretī, lai atjaunotu uzticēšanos un rastu risinājumus, kas kalpo Bauskas novada iedzīvotāju interesēm. Nav pieņemama situācija, kurā ministrija ar pašvaldību sazinās, izmantojot rīkojumus un vēstules no vienas puses, un Satversmes tiesu no otras. Demokrātiskā valstī valsts un pašvaldības attiecības ir jāveido dialogā un savstarpējā cieņā, nevis tiesvedībās,” sacīja E. Tavars.
Tikšanās laikā tika meklēti risinājumi, kā novērst iepriekšējos gados pieļautās kļūdas un rast juridiski pamatotu ceļu turpmākai virzībai. “Ļoti pozitīvi novērtēju Bauskas novada pašvaldības vadības, deputātu un plānošanas speciālistu darbu, rūpējoties par novada attīstību un teritorijas plānošanu. Esam spēruši nozīmīgu soli, meklējot risinājumu iepriekšējā ministra rīkojumu atcelšanai, tomēr priekšā vēl ir nopietns darbs, lai panāktu visām pusēm pieņemamu rezultātu,” norādīja ministrs.
Vizītes turpinājumā ministrs apmeklēja arī SIA “Baltic Dairy Board” siera ražotni, kur iepazinās ar uzņēmuma darbību, attīstības plāniem un piena pārstrādes nozares aktualitātēm. Uzņēmums ir viens no lielākajiem investīciju projektiem pārtikas ražošanas nozarē Latvijā, ar produkcijas eksportu uz vairāk nekā 40 pasaules valstīm.
Apmeklējuma laikā ministrs atzinīgi novērtēja uzņēmuma straujo attīstību un ieguldījumu reģiona ekonomikā. “Te ir redzama atdeva no katra ieguldītā eiro - rūpnīca jau pēc pieciem darbības mēnešiem strādā ar 94% kapacitāti. Šādas rūpnīcas Bauskas novadā var būt daudzas,” atzina E. Tavars.