Saulgriežu naktī Sēlijā notiks pārgājiens no Subates līdz Sāra kalnam
Gadskārtējo saulgriežu laikā Sēlijā notiks nakts pārgājiens no Subates līdz Gārsenei, noslēgumā saullēktu sagaidot Sāra kalnā, informē biedrība “Sēlijas laivas”.
Pārgājiens sāksies Subatē — vienā no kolorītākajām un ar vēsturi bagātākajām mazpilsētām Latvijā, kas ir arī aktiera Jāņa Reiņa dzimtā puse. Pirmajā pārgājiena posmā, dodoties cauri Subatei, dalībniekiem būs iespēja iepazīt ainavisko ezeru ieleju un apskatīt divas baznīcas. Maršrutā paredzēts arī apmeklēt mazo alkoholisko dzērienu darītavu “Subats”, bet, ja laikapstākļi atļaus, arī nopeldēties ezerā.
Tālāk ceļš uz Gārseni vedīs caur mežu masīvu starp Baltmuižas purvu un Latvijas–Lietuvas robežupi Susēju. Biedrībā norāda, ka šis nomaļais pierobežas stūris ir bagātīgi meža zvēru apdzīvots, savukārt daudzās mežā redzamās ēku paliekas liecina, ka vēl pirms vairākām desmitgadēm šajā apvidū dzīvojuši cilvēki.
Pa meža ceļiem un takām pārgājiena dalībnieki nokļūs līdz Kurmišķu pilskalnam. Kā stāsta vietējie, šajā posmā ceļotājiem arī dienā “mēdzot piemesties Vadātājs”, tāpēc nakts laikā šis maršruta posms būs izaicinošs arī pieredzējušiem gājējiem.
Tuvojoties gada īsākās nakts saullēktam, pārgājiena dalībnieki sasniegs Gārsenes pili, bet pēc tam dosies uz galamērķi — Sāra kalnu. Saullēktu 21. jūnijā plkst. 4.00 kalna galā palīdzēs sagaidīt dziedošais duets “Ra:Da”.
Dalības maksa ir 10 eiro personai, un tajā iekļauti organizatoriskie izdevumi un publicitātes izmaksas. Pārgājiena sākums paredzēts 20. jūnijā plkst. 18.30 Sāra kalnā, Gārsenes pagastā, no kurienes dalībniekiem tiks nodrošināts transfērs uz Subati.
Pārgājiens piemērots cilvēkiem ar labu fizisko sagatavotību. Dalība iespējama tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Plašāka informācija pieejama pa tālruni 29441918.