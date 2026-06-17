“Riga” aptur RFS uzvaru sēriju un saasina cīņu kopvērtējuma tabulā
"Riga" komanda trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas otrā apļa pēdējās, 18. kārtas mačā mājās ar 2:1 (2:0) pārspēja RFS, unpēc puses no sezonas RFS pārsvars ir tikai viens punkts.
"Riga" labā vārtus guva Raki Auani un Orlando Galo, bet RFS komandai vārtus guva Mors Tallā.
Mača 17. minūtē pēc Herdi Prengas kļūdas bumba nonāca pie Auani, kurš apspēlēja RFS vārtsargu Jevgeņiju Nerugalu un raidīja bumbu viesu vārtos. Vadību mājinieki nostiprināja 38. minūtē, kad pēc Zinedina M'Handa izpildītā stūra sitiena ar galvu bumbu tīklā ieraidīja Galo. Pirmā puslaika beigās "Riga" vēlreiz ieraidīja bumbu vārtos, taču aizmugures situācijas dēļ rezultāts palika nemainīgs.
Tuvojoties otrā puslaika vidum, 65. minūtē pēc Aleksandara Filipoviča piespēles Tallā no soda laukuma iegrieza bumbu vārtos un panāca 1:2. Otrajā puslaikā "Riga" uzbrukumi vairs nebija tik asi, bet pamatlaika pirmspēdējā minūtē Galo no tuvas distances izdarīja bīstamu sitienu, Nerugalam atvairot bumbu.
Pirmā apļa noslēgumā komandas cīnījās neizšķirti 3:3, 87. minūtē vārtus gūstot "Riga" futbolistam Kaju Ferreiram.
Otrajā aplī RFS līdz šim bija svinējusi tikai uzvaras, bet "Riga" komandai ir astoņas uzvaras un viens neizšķirts.
Pirms tam "Ogre United" izcīnīja savu pirmo uzvaru virslīgā, viesos ar 2:0 uzveicot "Jelgavu", kamēr "Tukums 2000" mājās ar 2:1 guva virsroku pār "Audu". Kārtas ievadā otrdien "Grobiņas" komanda ar 1:0 pārspēja "Liepāju", bet "Daugavpils" mājās spēlēja 0:0 ar "Super Nova" vienību.
Pēc 18 kārtām RFS ir 46 punkti, "Riga" komandai - 45, bet "Auda" vienībai - 35 punkti. "Liepājai" ir 25 punkti, "Daugavpilij" - 21, "Super Nova" komandai - 20, "Tukums 2000" vienībai - 17 punkti, "Grobiņai" un "Jelgavai" - pa 16, bet Ogres "United" - septiņi punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.